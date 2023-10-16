تفاصيل استعدادات المنظومة الصحية للطاريء الصحي الكبير في قطاع غزة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة أنه وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بعد إجتماع مجلس الامن القومي بالامس قام وزير الصحة بإصدار تعليمات بجاهزية المنظومة الصحية للطواري الصحي الهائل الذي تشهده الاراضي الفلسطينية في قطاع غزة



مضيفاً أن زيارة وزير الصجة لشمال سيناء جاء في ضوء الاطمئنان على جاهزية المنظومة الصحية في التعاطي مع الازمة الاخيرة بدأها بمستشفى بئر العبد ثم معاينة مناطق تمركزات عربات الاسعاف وإختتم الزيارة



لافناً خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: إلى أن تحرك وزارة الصحة يتم في ثلاثة إتجاهات رئيسية قائلاً : " جاهزية الطواقم الطبية من ناحية الاعداد والتخصصات عدداً وتخصصاً شمال سيناء والمحافظات المرتبطة بها جغرافيا"



وكشف عبد الغفار أن هناك طواقم طبية إحتياطية في حال الاحتياج قائلاً : لانتحرك على مستوى وزارة الصحة من الخدمات فقط لكن الدولة ككل بما تشمله من كل مقدمي الخدمة سواء المستشفيات الجامعية وغيرها الخدمة للجاهزية في مثل هذا الظرف الصحي الطاريء



وشدد عبد الغفار أنه ومع إنقطاع المياه في قطاع غزة وماقد ينجم عنه من إنتشار للاوبئة بسبب تناول السكان لمياه غير الصالحة للشرب وجرى التنسيق مع قطاع الطب الوقائي فيما يتعلق بالادوية والمستلزمات وأكياس الدم

مشيداً بإقبال الشعب المصري على حملات التبرع بالدم قائلاً : " حملات التبرع بالدم كانت حملات شعبية كبيرة وسط إقبال منقطع النظير على التبرع بالدم