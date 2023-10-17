قضيتنا الأبدية.. ملحم زين يرسل رسالة دعم للفلسطينيين

دعم الفنان اللبناني ملحم زين القضية الفلسطينية، والتي تفاقمت أحداثها خلال الأيام الماضية.

وكتب ملحم زين، منشورا، خلال حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام، قال فيه: “فلسطين، قضيّتنا الأبديّة، منذ نعومة أظفارنا علمنا أن قضية فلسطين هي جزء من هويّتنا وواجبنا، تعلّمنا قيمة العدالة والكرامة ورفض الظلم، نحن من سندافع بشدّة عن حقوقنا وحقوق إخوتنا، ونؤمن بأن الحقيقة دائما ستنتصر على الكذب والفساد”.

وسبق أن دعم ملحم زين القضية الفلسطينية، من حسابه على إنستجرام من خلال خاصية استوري، وعلق قائلاً: قلوبنا جميعا تنزف عندما نشاهد الظلم والعنف في غزة، وتضامننا مع أخواتنا في فلسطين، دعونا نصلي من أجلهم، ونقف بجانبهم في هذه الأوقات الصعبة.

أغنية رفيقة قلبي

يذكر أن الفنان ملحم زين قد طرح آخر أغانيه والتي حملت اسم رفيقة قلبي عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب، وهي من كلمات وألحان محمود العيد، توزيع عمر صباغ وإخراج بسام الترك، وقد لاقت تفاعل جماهيري كبير فور طرحها وحققت أعلى نسب مشاهدة.