شقق بالتقسيط.. نصابون يستولون على أموال مواطنين بالشيخ زايد

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" متضمناً قيام بعض الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم.

عقب رصد تداول تعليق مدعوم بصور على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعرض صاحبة الحساب وآخرين للنصب من قبل إحدى الشركات الكائنة بمنطقة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من (صاحبة الحساب) بتضررها من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء منها على مبلغ مالى نظير تحصلها على وحدة سكنية وفوجئت عقب ذلك بغلق الشركة وكذا الهواتف المحمولة الخاصة بهم دون رد المبلغ المالى الخاص بها أو تسليمها الوحدة السكنية المتعاقد عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهم وإعترفوا بتقاضيهم مبالغ مالية من العديد من المواطنين كجدية حجز للوحدات السكنية تمهيداً لتقسيط قيمتها ، ونظراً لعدم إستيفاء الشركة للشروط المطلوبة وتعثرهم فى رد المبالغ السابق تحصلهم عليها قاموا بغلق مقر الشركة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.