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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القسام : مقتل 22 أسير إسرائيلي في قصف قوات الاحتلال

اسير إسرائيلي
اسير إسرائيلي


أكد الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" عدم الخوف من  تلويح الاحتلال بالدخول بعدوان برّي على شعبنا، مشددا علي جهوزية فصائل المقاومة لمواجهة هذا الإرهاب.


وفي كلمة متلفزة خاطب أبو عبيدة العدو بالقول: نقول لكم إن دخولكم إلينا سيكون فرصة جديدة لمحاسبتكم بقسوة على ما ترتكبونه في حقنا.

ولفت ابوعبيدة  إلى أن دولة الاحتلال  عمدت إلى تحويل هذه المعركة إلى عدوان همجي وحشي على الشعب الفلسطيني بدلاً من مواجهة المقاتلين في الميدان.

وكشف أبو عبيدة أن لدى المقاومة نحو مئتين وخمسين اسيراً قتل منهم اثنان وعشرون أسيراً حتى الآن نتيجة القصف "الإسرائيلي".

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