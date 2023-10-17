القسام : مقتل 22 أسير إسرائيلي في قصف قوات الاحتلال



أكد الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" عدم الخوف من تلويح الاحتلال بالدخول بعدوان برّي على شعبنا، مشددا علي جهوزية فصائل المقاومة لمواجهة هذا الإرهاب.



وفي كلمة متلفزة خاطب أبو عبيدة العدو بالقول: نقول لكم إن دخولكم إلينا سيكون فرصة جديدة لمحاسبتكم بقسوة على ما ترتكبونه في حقنا.

ولفت ابوعبيدة إلى أن دولة الاحتلال عمدت إلى تحويل هذه المعركة إلى عدوان همجي وحشي على الشعب الفلسطيني بدلاً من مواجهة المقاتلين في الميدان.

وكشف أبو عبيدة أن لدى المقاومة نحو مئتين وخمسين اسيراً قتل منهم اثنان وعشرون أسيراً حتى الآن نتيجة القصف "الإسرائيلي".