عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق بمخزن مواد غذائية في عقار سكني بالقليوبية

نشوب حريق
نشوب حريق

انتقل فريق من جهات التحقيق في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لمعاينة حريق شب في مخزن مواد غذائية وعقارًا مكونًا من 3 طوابق بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، ما تسبب في تدمير أجزاء كبيرة من العقار، ومحتويات المخزن كلها.

 

 ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ6 سيارات للسيطرة على الحريق، الذى لم يُسفر عن إصابات أو أى خسائر بشرية.

 

 وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائى لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
 

 

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغاً تلقاه العميد محمد حرب مأمور مركز شرطة شبين القناطر بوجود حريق فى مخزن للمواد الغذائية بالمدينة.


وانتقل على الفور اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، والمقدم أمير الكومى رئيس مباحث المركز وسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.


وبالمعاينة والفحص تبين أن المخزن كائن على مساحة 500 متر تقريبًا، وأن إندلاع الحريق بدأ فى حوالى الساعة الرابعة فجرًا جرَّاء ماس كهربائى، وأتى الحريق على محتويات المخزن كلها، والتى ضمت مواد غذائية ومشروبات غازية وزيت طعام مخزنة لإعادة بيعها، قُدرت قيمتها بملايين الجنيهات، ولم تقع أى خسائر فى الأرواح البشرية، حيث تمت السيطرة على الحريق الذى امتد للعقار الكائن به المخزن دون أن يمتد لممتلكات أخرى أو عقارات مجاورة لموقع الحادث.

القليوبية المعمل الجنائى أمن القليوبية شرطة شبين القناطر قوات الحماية المدنية بالقليوبية مأمور مركز شرطة شبين القناطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه مرة واحدة|تراجع أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع قوية.. وعيار21 مفاجأة

دورك انتهى.. رضا عبد العال يصدم نجم منتخب مصر

8 درجات تراجعا خلال الليل.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

انخفاض يوميا| القائمة الكاملة لأسعار السلع الغذائية.. وأماكن بيعها بكل المحافظات

الأهلي يصارع الزمالك على ضم نجم بيراميدز.. إعلامي يكشف التفاصيل

جه مصلحة.. نجم الأهلي السابق يعلق على طرد محمد هاني

اتفاق مصري أمريكي إسرائيلي على وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح في الثامنة صباحا

محمد عبد الجليل: مشاركة هذا اللاعب مستقبلاً مع منتخب مصر صعب

موضوعات متعلقة

طارق شوقي: تطوير التعليم ليس في التابلت.. والثانوية العامة تحولت إلى معركة

رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات مؤتمر طلاب الدراسات العليا في العلوم الإنسانية..صور

فريسة في المصيدة.. الجار الشيطان قيد الصبي وانتهك آدميته بالقليوبية.. تفاصيل

إصابة 3 أشخاص فى حادث سقوط أسانسير بالقليوبية

مصرع 3 أشخاص أثناء قيامهم بسرقة المواد البترولية بالقليوبية

صحية وتعليمية وشبابية.. محافظ القليوبية يتابع مشروعات حياة كريمة بقرى شبين القناطر

حبس 46 متهما لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

محافظ القليوبية يتابع الإلتزام بتطبيق مبادرة تخفيض السلع الأساسية بشبين القناطر

ترشيحاتنا

حاول الاعتداء عليّ.. اعترافات ربة منزل شرعت في التخلص من شقيق زوجها

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب إيران

شرب ماءً على جثثهم.. المتهم بالتخلص من شقيقه ووالدته بالهرم أمام القضاء

بعد محادثات لثماني ساعات.. بيان عاجل من وزير الخارجية الأمريكي بشأن مساعدات غزة

اليابان تتعهد بتقديم مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار لدعم سكان غزة

أفضل آيفون فى العالم.. سعر Iphone 15 Pro فى الكويت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الله قادر على كل شيء.. ظهور لافت لحورية فرغلي يبهر الجميع.. شاهد الصور

أطفال للبيع وبأعمار مختلفة.. ما القصة؟| صور

تركيا.. عريس يقضي ليلة زفافه في السجن والسبب صادم

بعد قبلة عمرو دياب لها.. داليا خليل تظهر بإطلالة تعود للتسعينيات

فيديو

حلالة العقد.. حكاية عسلية أشهر معلمة بسوق الجمعة |فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ