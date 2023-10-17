السيطرة على حريق بمخزن مواد غذائية في عقار سكني بالقليوبية

انتقل فريق من جهات التحقيق في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لمعاينة حريق شب في مخزن مواد غذائية وعقارًا مكونًا من 3 طوابق بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، ما تسبب في تدمير أجزاء كبيرة من العقار، ومحتويات المخزن كلها.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ6 سيارات للسيطرة على الحريق، الذى لم يُسفر عن إصابات أو أى خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائى لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغاً تلقاه العميد محمد حرب مأمور مركز شرطة شبين القناطر بوجود حريق فى مخزن للمواد الغذائية بالمدينة.



وانتقل على الفور اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، والمقدم أمير الكومى رئيس مباحث المركز وسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.



وبالمعاينة والفحص تبين أن المخزن كائن على مساحة 500 متر تقريبًا، وأن إندلاع الحريق بدأ فى حوالى الساعة الرابعة فجرًا جرَّاء ماس كهربائى، وأتى الحريق على محتويات المخزن كلها، والتى ضمت مواد غذائية ومشروبات غازية وزيت طعام مخزنة لإعادة بيعها، قُدرت قيمتها بملايين الجنيهات، ولم تقع أى خسائر فى الأرواح البشرية، حيث تمت السيطرة على الحريق الذى امتد للعقار الكائن به المخزن دون أن يمتد لممتلكات أخرى أو عقارات مجاورة لموقع الحادث.