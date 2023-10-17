بحوزتهم أسلحة ومخدرات .. ضبط 4 عناصر إجرامية بالإسماعيلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص لحماية أنشطتهم الإجرامية .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية عن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وبحوزته (13,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

كما تم ضبط (عاطلين - مقيمان بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) بدائرة مركز شرطة التل الكبير ، وبحوزتهما (2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وتم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين) بدائرة المركز وبحوزته (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار– كمية من مخدر الحشيش).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.