عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحوزتهم أسلحة ومخدرات .. ضبط 4 عناصر إجرامية بالإسماعيلية

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص لحماية أنشطتهم الإجرامية .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية عن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وبحوزته (13,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

كما تم ضبط (عاطلين - مقيمان بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) بدائرة مركز شرطة التل الكبير ، وبحوزتهما (2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وتم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين) بدائرة المركز وبحوزته (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار– كمية من مخدر الحشيش).

 بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الاسماعيلية الامن العام المواد المخدرة حيازة الأسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا يطاق.. مدرب الجزائر يهاجم محمد الشناوي لهذا السبب

دورك انتهى.. رضا عبد العال يصدم نجم منتخب مصر

300 جنيه مرة واحدة|تراجع أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع قوية.. وعيار21 مفاجأة

لا في مصر ولا الأردن .. الملك عبد الله: استقبال اللاجئين خط أحمر

المتحدث باسم الاحتلال: لن نوقف إطلاق النار في غزة خلال هذه المرحلة

لن نبقى متفرجين على غزة.. تحذير خطير من إيران لإسرائيل وأمريكا

نجم الزمالك يرفض الرحيل قبل الحصول على جميع مستحقاته

مصر ترفض ضغوطات غربية بشأن سيناء.. وهذا سبب إذاعة لقاء السيسي وبلينكن

ترشيحاتنا

السيسي لرئيس مفوضبة الاتحاد الافريقي: نتطلع لتحقق الاندماج الإقليمي

عودة الاستقرار لسوق الذهب في مصر وانخفاض طفيف للأسعار

سورة تنور القبر أوصى بها النبي .. مسكين من تركها

أهمية كبيرة في دفع التعاون.. الصين: مصر أول دولة تصدر سندات الباندا في بكين

وزيرة التخطيط تطلق البرنامج القطري لمصر | تفاصيل

موعد فتح معبر رفح.. عملية طارئة لتقديم المساعدات الغذائية العاجلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألفاظ خارجة دفعت للهجوم عليهم.. فنانون فى مرمى النيران بسبب لايفات التيك توك

شاهد..ردة فعل صادمة من يوتيوبر شهير عضه ثعبان أثناء بث مباشر في الهند

أول رد فعل من وزارة الثقافة الفلسطينية بعد اعتقال الفنانة دلال أبو آمنة

في ذكرى يوسف بك وهبي.. تأخر دخوله إلى عالم السينما.. وقدم 320 مسرحية

فيديو

75 جنيها انخفاضا في عيار 21.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

أوردر الفجر.. دليفري يكشف قصة مقاطعة ماكدونالدز| فيديو جراف

مسكته من شعره.. فنانة تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش في الشارع /فيديوجراف

حلالة العقد.. حكاية عسلية أشهر معلمة بسوق الجمعة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ