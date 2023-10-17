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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية: تنفيذ 2918 مشروعا بتكلفة 50.5 مليار جنيه خلال 10 سنوات

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن الحكومة المصرية بقيادة رشيدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت أن تعبر بالمواطنين لفترة جديدة زاخرة بالمشروعات الخدمية والتنموية في جميع القطاعات و التي احتاجها المواطنون لسنوات طوال حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة خلال العشر سنوات الماضية بمحافظة الشرقية ، إلى  2918 مشروعا بتكلفة وصلت إلى 50 مليار و500 مليون جنيه، فضلا عن تنفيذ المشروع القومي العملاق حياة كريمة والذي بدأ يؤتي ثماره وتخرج بشائره الي النور ليحقق طفرة حقيقة في تنفيذ المشروعات التي ستنعم بها الاجيال المعاصرةو القادمة بإذن الله.

جاء هذا خلال جولة محافظ الشرقية الليلية وزيارته لمركز شباب قرية انشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس يرافقه المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة.

والتقى المحافظ ، برواد المركز في حضور الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس وأدار معهم حواراً هادئا للتعرف على كافة احتياجاتهم علي الطبيعة موجها رئيس المركز بالتواصل الدائم معهم وتوفير حلول عاجله لكافة المشكلات التي يعانون منها في اطار الإمكانيات المتاحة.

وأثنى محافظ الشرقية على مستوى الخدمات المقدمة للشباب بالمركز وفتح أبوابه طوال اليوم لاستقبال أبناء القرية.

وقال المحافظ، إن مراكز الشباب ‏تساهم في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً وكذلك تنمية ‏قدراتهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة، بالإضافة إلى ‏استثمار أوقات ‏فراغهم ‏وطاقاتهم ‏وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وخلال اللقاء أكد محافظ الشرقية، أن الدولة تسير بخطى ثابته نحو توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الإستراتيجية والمواد الغذائية مثمنا مجهودات دولة رئيس مجلس الوزراء في إطلاق مبادرة تخفيض السلع الأساسية والالبان والدواجن بنسب تتراوح من 15-25 % لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية لهم بكميات وفيرة وبأسعار مناسبة.

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وأوضح محافظ الشرقية، أن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير قرى الريف المصري والتي انطلقت من مركز الحسينية تمثل شهادة ميلاد حقيقية للقرية المصرية وذلك من خلال تنفيذ مشروعات كبرى في كافة القطاعات الخدمية والتنموية لافتا إلى أن المحافظة انتهت من الاستعدادات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياه كريمة بمراكز( بلبيس – فاقوس – ديرب نجم – أبو حماد – أولاد صقر ) مقدماُ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاهتمامه بالقرية المصرية والوصول إلى عمق الريف المصري والعمل علي تحسين الخدمات المؤداه لقاطنيه.

كما شهدت الجولة تفقد المحافظ، لشوارع القرية للوقوف علي الحالة العامة للنظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وكلف المحافظ رئيس المركز بالمراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة والتأكد من صيانتها أولاً بأول، وذلك استعداداً لاستقبال فصل الشتاء وتفاديا لحوادث الصعق بالكهرباء وحفاظاً على أرواح الماره، وكذلك استقدام جليدر لتسوية شوارع القرية وتهيئتها امام حركة السيارات والمارة مع التشديد على استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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