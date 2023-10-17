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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول فلسطيني: كل المؤشرات تظهر مخططا للتهجير القسري لسكان ‎غزة

شهداء غزة الذين قتلتهم
شهداء غزة الذين قتلتهم طائرات الصهاينة

قال إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إن كل المؤشرات تظهر مخططا للتهجير القسري لسكان ‎غزة، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.


اعتبر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية أن هناك جرائم ترتكب في قطاع ‎غزة ضد المدنيين.

 

وقبل أيام قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن هناك أوضاعا صعبة  يعيشها المدنيون في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لإنقاذهم.

 

تابع ملحم أن قطاع غزة يعيش أوضاعا غير مسبوقة، مضيفا أن المدنيين يعانون من انقطاع المياه والكهرباء والأدوية والمواد الغذائية.

 

وخلال حديثه دخل ملحم في موجة بكاء ذاكرا: " إنها محرقة تستهدف الأطفال في القطاع وسط صمت دولي ودعم لإسرائيل بتحريك سفنها وبوارجها لقطع شريان الحياة في غزة".

 

وأشار إلى أن إسرائيل "تستهدف المستشفيات وتدمر المنازل والجامعات، ويطال القصف سيارات الإسعاف".

 

وأكد: "تقف الولايات المتحدة ضد الضحية في هذه الحرب، وتقوم بتشجيعه للاستمرار في أعماله التي ترقى لما ارتكبته النازية".

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