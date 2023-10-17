رشقة صاروخية كبيرة.. المقاومة الفلسطينية تقصف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الثلاثاء، قصف قاعدة "رعيم" العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، استعداد الاحتلال لأي سيناريو وفي كل الجبهات؛ مشيرا إلى أن الحرب ستكون "صعبة وطويلة".

ووجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، رسالة لجنود وقادة الاحتلال، تحدث فيها عن هجوم حركة حماس المفاجئ والحرب "الصعبة والطويلة" المنتظرة.

وجاء في رسالة هاليفي: "صباح السبت 7 أكتوبر، بدأت منظمة حماس الإرهابية هجوما قاتلا ومفاجئا ضد إسرائيل. وتسعى إلى زعزعة سيادة إسرائيل من خلال القيام بأعمال وحشية وإجرامية".

وتابع قائلا: "إسرائيل في حالة حرب، وسننتصر. ستكون الحرب صعبة وطويلة - لكننا سننتصر. سينتصر الجيش الإسرائيلي لأن حربنا عادلة".

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.