عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رشقة صاروخية كبيرة.. المقاومة الفلسطينية تقصف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية

صدى البلد

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الثلاثاء، قصف قاعدة "رعيم" العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، استعداد الاحتلال لأي سيناريو وفي كل الجبهات؛ مشيرا إلى أن الحرب ستكون "صعبة وطويلة".

 

ووجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، رسالة لجنود وقادة الاحتلال، تحدث فيها عن هجوم حركة حماس المفاجئ والحرب "الصعبة والطويلة" المنتظرة.

وجاء في رسالة هاليفي: "صباح السبت 7 أكتوبر، بدأت منظمة حماس الإرهابية هجوما قاتلا ومفاجئا ضد إسرائيل. وتسعى إلى زعزعة سيادة إسرائيل من خلال القيام بأعمال وحشية وإجرامية".

وتابع قائلا: "إسرائيل في حالة حرب، وسننتصر. ستكون الحرب صعبة وطويلة - لكننا سننتصر. سينتصر الجيش الإسرائيلي لأن حربنا عادلة".

4 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان

بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

المقاومة الفلسطينية حماس رعيم قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دورك انتهى.. رضا عبد العال يصدم نجم منتخب مصر

300 جنيه مرة واحدة|تراجع أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع قوية.. وعيار21 مفاجأة

لا يطاق.. مدرب الجزائر يهاجم محمد الشناوي لهذا السبب

«سبحانك يا الله».. حورية فرغلي تعود إلى جمالها السابق في ظهور لافت «فيديوجراف»

لا في مصر ولا الأردن .. الملك عبد الله: استقبال اللاجئين خط أحمر

أفعال لا أقوال.. أول رد من منتخب مصر على الهجوم ضد محمد صلاح

أول تعليق من الاحتلال الإسرائيلي على فيديو الأسيرة لدى المقاومة الفلسطينية

شهادة أرباحها 100 ألف جنيه خلال 24 ساعة.. اعرف التفاصيل

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض: لن نملي على إسرائيل كيف تقود عملياتها العسكرية

بسبب بايدن.. إسرائيل تؤجل الاجتياح البري لقطاع غزة

جريمة ضد الإنسانية.. الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بـ“التهجير القسري” لسكان غزة

حاجة ملحة.. مناشدة عاجلة من الصحة العالمية لسرعة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

أول تعليق من ماكرون على فيديو "الرهينة الفرنسية" لدى حماس | فيديو

وزير الخارجية اللبناني يحذر من خطورة اعتداءات الاحتلال على الحدود

نعمل لعدم تمدد الحرب.. تركيا تعلن تضامنها مع مصر بشأن أحداث غزة

أهمية كبيرة في دفع التعاون.. الصين: مصر أول دولة تصدر سندات الباندا في بكين

ترشيحاتنا

لتوفير المساعدات الإنسانية لفلسطين.. وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيرته الكندية

استشهاد القائد العسكري بالجناح المسلح في حركة حماس

تدمير دبابة إسرائيلية على الحدود اللبنانية |شاهد

تصريحات استفزازية.. إسرائيل تجدد دعوات تهجير الفلسطينيين إلي سيناء

رشقة صاروخية كبيرة.. المقاومة الفلسطينية تقصف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية

خلال ساعات.. مفيدة شيحة تزف بشرى بشأن فتح معبر رفح وإدخال المساعدات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموسيقار منير مراد .. لماذا لم يحضر جنازته سوى شخصين| اعرف التفاصيل

لبنان..مصير سار لصغير سقط من الطابق الثالث بعد طلب من والده

للنساء بعد سن الأربعين.. نصائح فعالة لمحاربة مشاعر التوتر والاكتئاب  

بسبب مارلين مونرو.. قصة كراهية أنيس منصور لـ أرثر ميلر

فيديو

حددوا موقفكم.. شبكة أمريكية شهيرة توقف 3 مذيعين مسلمين لهذا السبب..فيديو جراف

شهادة أرباحها 100 ألف جنيه خلال 24 ساعة.. اعرف التفاصيل

قرعة الحج 2024.. اعرف التكلفة والشروط والأوراق المطلوبة

«سبحانك يا الله».. حورية فرغلي تعود إلى جمالها السابق في ظهور لافت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ