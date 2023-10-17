محافظ أسيوط: برنامج "أسرة" قوة داعمة للتناغم مع كافة مشروعات التنمية

أكد محافظ أسيوط عصام سعد ، أهمية برنامج "أسرة" والذي يجري تنفيذه بالمحافظة كونه يمثل قوة داعمة وفرصة ذهبية للتكامل والتناغم مع كافة مشروعات التنمية بالمحافظة للارتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر ومواجهة المعتقدات والسلوكيات التي تقف عائقًا أمام مسار قاطرة التنمية كزواج الأطفال والتسرب من التعليم تلك السلوكيات التي تسلب الطفولة حقوقها وتعرض الأسر لأمراض مجتمعية مزمنة تحول دون الارتقاء بجودة حياتهم.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية لبرنامج "أسرة" اليوم /الثلاثاء/ والذي يجري تنفيذه بالمحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة وشركة باثفايندر الدولية مصر وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار دعم القيادة السياسية لصحة وتنمية الأسرة.

وأكد المحافظ - في كلمته خلال الاجتماع - ضرورة تكثيف العمل الميداني لفريق عمل برنامج "أسرة " بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق أكبر استفادة من البرنامج وتحقيق مردود إيجابي، مشيرا إلى أهمية الاجتماعات التنسيقية لتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات ورصد كافة الملاحظات حتى يتثنى تلافيها.

وأشار المحافظ إلى أهمية الاستفادة من الرائدات الريفيات بالتضامن الاجتماعي ومديرية الصحة بالمحافظة في تنفيذ برنامج أسرة والوصول للفئات المستهدفة مع ضرورة تكثيف برامج تدريب وتحفيز الرائدات الريفيات لحثهم على المشاركة الإيجابية وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف البرنامج وضمان الاستمرارية.

واستمع المحافظ خلال الاجتماع إلى بعض المقترحات لتطوير أداء البرنامج بالمحافظة وتحقيق المستهدف منه وذلك من مديرية الشباب والرياضة ومديرية التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة ووحدة السكان بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم والتعليم الفني.