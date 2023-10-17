مدير مركز الدعم النفسي بالقاهرة: نقدم الخدمات لطلاب الجامعة فقط

كشف الدكتور فكرى العتر مدير مركز الدعم النفسى بجامعة القاهرة ، عن تفاصيل الاشتراك بالمركز وهل يمكن لطلاب الجامعات الأخرى التقديم بالمركز .

وقال العتر ، إن جميع الخدمات المقدمة داخل مركز الدعم النفسى بالمجان ، كما أن المركز يخدم ما يقرب من حوالى ٣٠٠ ألف طالب .

وأكد “ العتر ” انه من الصعب أن نستقبل حالات من الجامعات الأخرى ، لأن ذلك يؤثر على الخدمات التى نقوم بها وهذا يؤدى إلى أننا لا نقدم الخدمة بالشكل المطلوب لذلك نخدم طلاب جامعة القاهرة فقط .

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر، أعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت عن إنشاء مركز للدعم النفسي وإعادة بناء الذات؛ للتصدي لحالات الانت.حار بين الشباب، في إطار الدور التنويري للجامعة في صياغة العقل المصري وإعادة بنائه، وتأسيس خطاب ديني يقدم مفهومًا جديدًا للإيمان.

وأوضح الخشت أن مركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات يتكون من أربع وحدات أساسية هي وحدة البحوث الميدانية وجمع البيانات، ووحدة دعم الحوار بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ووحدة المساندة النفسية والتنمية الذاتية، ووحدة المساندة والإرشاد الأسري.

وأشار إلى أن زيادة عدد الحالات التي تُقدم على الانت.حار تحت ظروف التعرض للإصابة بالاكتئاب أو المشكلات الأسرية أو المجتمعية، تشكل في مجملها حدثًا غريبًا ينذر بمخاطر وعواقب وخيمة، ويدل على عجز جسيم عن مواجهة الاكتئاب أو غيره من العوارض النفسية أو العجز عن التكيف والتعايش مع مشاق الحياة، لافتًا إلى أن ذلك يدل على تراجع بعض مؤسسات التنشئة الاجتماعية عن القيام بالدور المنوطة به تجاه شبابنا.