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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

كتلة الحوار تثمن الموقف المصري في مواجهة تداعيات الاعتداء على الشعب الفلسطيني

الدكتور باسل عادل
الدكتور باسل عادل رئيس امناء كتلة الحوار

أعلنت كتلة الحوار مساندة الدولة المصرية في سعيها لادخال المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني كما تساند الموقف السياسي المصري الرسمي والموقف العربي في رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزه او اقامة مناطق إقامة دائمة متاخمة لمدينة رفح المصرية مقابل السماح بادخال المساعدات الانسانية.

ودعت كتلة الحوار القيادة المصرية الي الثبات علي موقف مصر السياسي من عدم السماح للجانب الاسرائيلي بتذويب القضية الفلسطينية ووأدها .

وأكدت كتلة الحوار ان الكتلة والشعب المصري يؤيدون حق الشعب الفلسطيني في الحياة وفي اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للشرعية الدولية، وتدعو القيادة المصرية الي عدم الامتثال للضغوط الامريكية من اجل تحقيق الاهداف الاسرائيليةً الرامية لتصفية قطاع غزه وتهجير سكانهً.

وتساند كتلة الحوار دعوة مصر الي عقد مؤتمر اقليمي للنظر في كيفية وقف شلال الدم في قطاع غزة ، فانها تدعو  القيادة المصرية الي استعادة دورها الاقليمي باعتبارها الطرف العربي الرئيسي والاساسي القادر علي  بذل الجهود معً كافة الاطراف من اجل  تسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي من خلال حث الجانب الاسرائيلي علي العودة لطاولة المفاوضات ، كما تدعوها الي الدعوة لعقد الرباعية الدولية او السعي لانشاء آلية جديدة تضمن اعادة كل اطراف الصراع الي مائدة المفاوضات.

الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية المساعدات الانسانية المفاوضات

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