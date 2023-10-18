الداعم الأول لإسرائيل.. «بايدن» يقدّم التعازي في شهداء مستشفى المعمداني بـ غزة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه تعازيه في شهداء المستشفى المعمداني في غزة، داعيًا بالشفاء للمصابين.

وقال البيت الأبيض في بيان صادر اليوم، إنه تم إلغاء زيارة بايدن إلى عمّان بعد التنسيق مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وأضاف أن بايدن يتطلع للتشاور مع قادة مصر والأردن وفلسطين في الأيام المقبلة.

وأعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في وقت سابق، إلغاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الأردن، وذلك بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني في غزة.

جاء ذلك بعد أن قرر الأردن عدم عقد القمة الرباعية التي كانت مقررة في عمّان مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد التنسيق والمشاورات مع مصر والسلطة الفلسطينية.

وحسب قناة "المملكة" الأردنية، أعلن الصفدي إلغاء الأردن عقد القمة الرباعية التي كانت مقررة في عمّان اليوم الأربعاء ويقول إنها ستعقد في الوقت الذي سيكون قرارها وقف الحرب ووقف هذه المجازر.

وأضاف أنه تم إلغاء قمة عمان لأنه "لا فائدة من الحديث الآن عن أي شيء باستثناء وقف الحرب".

ولفت "إذا عقدت هذه القمة نريد لها أن تنتج مخرجًا واحدًا لا ثاني له وهو وقف الحرب واحترام إنسانية الفلسطينيين وإيصال ما يستحقون من مساعدات".