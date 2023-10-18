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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا سمير غانم عن قصف مستشفى المعمداني: قلوبنا معكم ربنا ينجيكم

صدى البلد

علقت الفنانة دنيا سمير غانم على استهداف مستشفى المعمداني في غزة وكتبت عبر حسابها بتطبيق انستجرام :" أنا مش لاقيه كلام اقوله ، حسبى الله ونعم الوكيل ، ربنا يقويكم وينصركم ويصبركم ، هو ربنا بس اللى قادر ينجيكم وهينجيكم بإذن الله  .. قلوبنا معاكم والله كلنا".

يذكر ان قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، :" تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء  أمس الثلاثاء الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

 

وأضاف الرئيس السيسي:" لذا أدين بأشد العبارات، هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية".

 

وتابع الرئيس السيسي:" أؤكد موقف مصر دولة وشعباً رفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالباً بوقفها بشكل فوري

 

وأدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبرعاجل .

 

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة

 

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