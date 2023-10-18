الهجوم أفزعنا.. بيان عاجل من رئيس المجلس الأوروبي بشأن استهداف المستشفى المعمداني

علق رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الأربعاء، على استهداف الاحتلال الإسرائيلي لـ المستشفي المعمداني في قطاع غزة الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 1000 شخص.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، في منشور له عبر منصة “إكس”: "فزعنا للهجوم المأساوي على مستشفى في غزة"، لافتا إلى أنه لا يوجد سبب معقول لقصف منشأة بها مدنيون أبرياء وطاقم طبي.

وأضاف ميشيل أنه يجب إجراء تحقيق شامل في استهداف مستشفى المعمداني بغزة ومحاسبة المسئولين عن ارتكاب هذا الحادث الأليم، مشدد على أن استهداف البنية التحتية المدنية لا يتماشى مع القانون الدولي.

كما حث رئيس المجلس الأوروبي، على الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية لـ قطاع غزة لتقديم المساعدة للسكان المتضررين من الحرب والقصف الإسرائيلي المستمر.

على جانب آخر، قال مسئول السياسة الخارجية في منشور عبر منصة “إكس”، إن الأخبار الواردة من المستشفى المعمداني في غزة تضيف الرعب إلى المأساة التي تتوالى أمام أعيننا منذ أيام.

وأضاف بوريل: "مرة أخرى يدفع المدنيون الأبرياء الثمن الباهظ"، لافتا إلى أنه يجب تحديد المسئولية عن هذه الجريمة بشكل واضح ومحاسبة مرتكبيها.