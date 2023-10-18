بعد المزاعم الإسرائيلية تجاهها باستهداف المستشفى المعمداني.. الجهاد الإسلامي تكشف كذب الاحتلال

قالت حركة الجهاد الإسلامي في غزة، اليوم الأربعاء، إن توجيه الاحتلال الإسرائيلي الاتهام نحو الجهاد الإسلامي لن يعفي العدو من مسؤوليته عن المجزرة التي وقعت في المستشفي المعمداني في غزة.

وأضافت الجهاد الإسلامي في بيان لها، أن الاحتلال الإسرائيلي يبرر- من خلال الأكاذيب- استهدافه للمستشفيات؛ بهدف التنصل من المسئولية عن جريمته.

وأشارت الجهاد الإسلامي، إلى أن الاتهامات التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي باطلة، لافتا إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية لا تستخدم المنشآت العامة كمراكز عسكرية.

وأوضحت حركة الجهاد الإسلامي في بيانها، أن المستشفى المعمداني كغيره في غزة، تلقى، أمام مرأى العالم، تهديدات علنية بالإخلاء تحت طائلة القصف.

ولفتت حركة الجهاد الإسلامي، إلى أن تضارب الروايات التي يقولها الاحتلال الإسرائيلي؛ تكشف كذبه، وما يردده على وسائل الإعلام؛ محض فبركة وافتراء.

وعلى الجانب الآخر، نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لقطات جوية التقطتها طائرة دون طيار، تزعم أنها ليست وراء الانفجار المميت الذي وقع في مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تزعم إسرائيل أنها لو كانت هي من تقف وراء الهجوم؛ فسيكون هناك حفرة مكان موقف السيارات المحترق، حيث وقع الانفجار بالضبط.

وبررت موقفها بأن الصور تدل على أنه حدث حريق كبير في المنطقة؛ نتيجة للانفجار، ولكن لا توجد حفرة.