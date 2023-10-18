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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال: قصفنا مرآب مستشفى المعمداني ولم نستهدفها بشكل مباشر

مستشفى المعمداني
مستشفى المعمداني

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنهم ما زالوا ينتظرون التحقيقات النهائية حول تفجير مستشفى المعمداني، فبعض البيانات والمعلومات لم نتأكد منها حتى الآن.

واعترف  المتحدث باسم جيش الاحتلال بقصف مـرآب مستشفى المعمداني، مشيرا إلى أنه لم يتم استهدافها بشكل مباشر، وما جري كان نتيجة صاروخ أطلق من مكان قريب.

وأضاف: "قمنا بفتح تحقيق في الحادث".


ونفت إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها والتي تحملها مسؤولية قصف مستشفى المعمداني وألقت باللوم بدلا من ذلك على صاروخ فاشل أطلقته المقاومة الفلسطينية.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد كشفت مفاجأة بشأن قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى المعمداني في غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شخص.

صاروخ أمريكي


وقالت “وول ستريت” الأمريكية إن الصاروخ الذي أطلق على مستشفى المعمداني من نوع MK-84 أمريكي الصنع.

واستشهد ما يزيد على 500 فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة ، بحسب ما أفادت وزارة الصحة مساء الثلاثاء.


وبدورها، أدانت حركة حماس “المجزرة المروعة التي نفذها الاحتلال المشفى الأهلي العربي (المعمداني) وسط قطاع غزة، وارتقى خلالها مئات الشهداء والجرحى والمصابين، أغلبهم من العائلات النازحة والمرضى والأطفال والنساء، جريمة إبادة جماعية تكشف مجددا حقيقة هذا العدو وحكومته الفاشية وإرهابها، وتفضح الدعم الأميركي والغربي لهذا الكيان الاحتلالي المجرم”.

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