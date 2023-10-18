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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية: لا تبريرات مقبولة لقصف مستشفى المعمداني في غزة

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين

علقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، على قصف المستشفى المعمداني بغزة، ما أدي إلى استشهاد أكثر من 500 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية في تغريده لها على موقع "إكس": لا شيء يبرر استهداف مستشفى في غزة مكتظ بالمدنيين".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث وصلت إلى أكثر من 3200 شهيد و11 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء.

واستشهد ما يزيد على 500 فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة ، بحسب ما أفادت وزارة الصحة مساء الثلاثاء.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب جديدة بقصف ساحة مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة، حيث توافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف.

وأشار إلى أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قصف المستشفي المعمداني غزة وزارة الصحة الفلسطينية

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