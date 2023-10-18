نادي الزمالك يتضامن مع القضية الفلسطينية

أعلن نادي الزمالك المصري، تضامنه مع القضية الفلسطينية رافضاً الأوضاع وجرائم الاحتلال مع شعب غزة.

وشاركت الصفحة الرسمية للزمالك شعار النادي محتضنه علم فلسطين.

من جانب اخر، عاد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادما من إنجلترا بعد زيارة سريعة لأسرته.

ووصل المدير الفني إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء لمواصلة مهام عمله وقيادة تدريبات الفريق استعدادا للفترة المقبلة.

وقاد أوسوريو مران فريق الكرة الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.