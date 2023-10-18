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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب سليمان وهدان: وقف آلة الحرب الإسرائيلية أصبح ضرورة

النائب سليمان وهدان،
النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد

أبدى النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، استياءه من الممارسات الإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة بفلسطين، والتي وصلت إلى حد قصف مستشفى الأهلي المعمداني والذي أسفر عن سقوط أكثر من 1000 شهيد ومئات المصابين، وهو ما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية، مؤكداً على موقف مصر الرافض للإجرام الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين.

 

وقال "وهدان" فى بيان صحفى له ، إن التصعيد الإسرائيلي ضد المدنيين، يضع على قمة القاهرة  للسلام مسئولية أكبر من أجل الخروج بموقف موحد، باعتبارها الفرصة الأخيرة للعالم لوقف هذه الجرائم، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن حرب الإبادة التي تمارسها ضد المدنيين، والتخلى تماما عن أحلامها التوسعية من خلال دفع السكان للنزوح جنوبا والهروب إلى سيناء، مشددا على أن كل مصري ووطنى سيقف بقوة ضد هذا المخطط الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

 

وأضاف  النائب سليمان وهدان، أن انسحاب مصر من القمة الرباعية التي كان مقررا لها اليوم الأربعاء، بالعاصمة الأردنية عمان، بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خطوة مهمة تعكس رفض مصر القاطع للدور الأمريكي الداعم للممارسات الإجرامية ووسياسة العقاب الجماعي التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الفلسطنيين العزل، مشددا على ضرورة وجود موقف دولى قوى لوقف آلة الحرب التي أودت بحياة ما يقرب من 5 ألاف فلسطيني في 10 أيام فقط.

 

وأكد "وهدان"، على ضرورة وجود تدخل فورى من أجل إيجاد مسار آمن لدخول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، وأن تتوقف إسرائيل فورا عن استهداف معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى أن سكان غزة يعيشون معاناة حقيقية ستنهار أمامها القيم الإنسانية إذا لم يكن هناك تدخل عاجل لوضح حد لهذه الممارسات غير الإنسانية.

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