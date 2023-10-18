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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل أجهزة التابلت لطلبة المدارس والجامعات

أفضل أجهزة التابلت
أفضل أجهزة التابلت لطلبة المدارس والجامعات

مع تطور التكنولوجيا وانتشار أجهزة التابلت في جميع أنحاء العالم، أصبح من الضروري أن يكون لدى طلبة المدارس والجامعات جهاز تابلت يساعدهم في الدراسة والعمل. هناك العديد من أجهزة التابلت المتاحة في السوق، ولكن ليس جميعها مناسبًا للطلاب. فيما يلي قائمة بأفضل أجهزة التابلت لطلبة المدارس والجامعات:

 

*1. آيباد برو 2023*

 

يعد آيباد برو 2023 أحد أفضل أجهزة التابلت المتاحة في السوق. يتميز بشاشة مقاس 12.9 بوصة بدقة عرض عالية، ومعالج M2 القوي، ودعم قلم آبل و لوحة المفاتيح الذكية. يعد آيباد برو خيارًا رائعًا للطلاب الذين يحتاجون إلى جهاز تابلت قوي يمكن استخدامه لأغراض الدراسة والعمل.

آيباد برو 2023

*2. سامسونج جالاكسي تاب S8+*

 

يعد سامسونج جالاكسي تاب S8+ خيارًا رائعًا آخر للطلاب. يتميز بشاشة مقاس 12.4 بوصة بدقة عرض عالية، ومعالج Snapdragon 8 Gen 1 القوي، ودعم قلم S Pen. يعد سامسونج جالاكسي تاب S8+ خيارًا رائعًا للطلاب الذين يبحثون عن جهاز تابلت قوي وقابل للتخصيص.

سامسونج جالاكسي تاب S8+

*3. هواوي ميت باد برو 12.6*

 

يعد هواوي ميت باد برو 12.6 خيارًا رائعًا للطلاب الذين يبحثون عن جهاز تابلت بسعر معقول. يتميز بشاشة مقاس 12.6 بوصة بدقة عرض عالية، ومعالج Kirin 9000 القوي، ودعم قلم M-Pencil. يعد هواوي ميت باد برو 12.6 خيارًا رائعًا للطلاب الذين يبحثون عن جهاز تابلت قوي وقابل للتخصيص بسعر معقول.

هواوي ميت باد برو 12.6

*4. لينوفو تاب P12 Pro*

 

يعد لينوفو تاب P12 Pro خيارًا رائعًا للطلاب الذين يبحثون عن جهاز تابلت موثوق. يتميز بشاشة مقاس 12.6 بوصة بدقة عرض عالية، ومعالج Snapdragon 870 القوي، ودعم قلم Lenovo Precision Pen 3. يعد لينوفو تاب P12 Pro خيارًا رائعًا للطلاب الذين يبحثون عن جهاز تابلت قوي وموثوق.

لينوفو تاب P12 Pro

*5. شاومي مي باد 5 برو*

 

يعد شاومي مي باد 5 برو خيارًا رائعًا للطلاب الذين يبحثون عن جهاز تابلت بسعر معقول. يتميز بشاشة مقاس 11 بوصة بدقة عرض عالية، ومعالج Snapdragon 870 القوي، ودعم قلم Xiaomi Smart Pen. يعد شاومي مي باد 5 برو خيارًا رائعًا للطلاب الذين يبحثون عن جهاز تابلت قوي وقابل للتخصيص بسعر معقول.

شاومي مي باد 5 برو

عند اختيار جهاز تابلت للطلاب، يجب مراعاة العوامل التالية:

 

* *الشاشة:* يجب أن تكون الشاشة كبيرة وذات دقة عرض عالية حتى يتمكن الطلاب من قراءة النصوص والصور بوضوح.
* *المعالج:* يجب أن يكون المعالج قويًا حتى يتمكن الطلاب من تشغيل التطبيقات والبرامج دون أي مشاكل.
* *الذاكرة:* يجب أن تكون الذاكرة كافية لتخزين الملفات والتطبيقات.
* *الكاميرات:* يجب أن تكون الكاميرات جيدة حتى يتمكن الطلاب من التقاط الصور ومقاطع الفيديو.
* *عمر البطارية:* يجب أن يكون عمر البطارية طويلًا حتى يتمكن الطلاب من استخدام التابلت طوال اليوم.

 

*نصائح للطلاب عند استخدام جهاز تابلت*

 

* *استخدم جهاز التابلت في مكان مضاء جيدًا لتجنب إجهاد العين.*
* *حافظ على جهاز التابلت نظيفًا لتجنب تراكم البكتيريا.*
* *استخدم جهاز التابلت بحذر لتجنب سقوطه أو كسره.*
* *احفظ جهاز التابلت في مكان آمن لتجنب السرقة.*

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