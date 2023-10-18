الأهلي يطير لتنزانيا.. وكولر يصر على هذه الصفقة| من هو نجم النادي الجديد

يسعى النادي الأهلي خلال الفترة الماضية لتعزيز صفوفه؛ من خلال التعاقد مع بعض الصفقات، وكان أبرزها، اللاعب عمر كمال عبد الواحد، لاعب نادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر.

عمر كمال

اتفاق الأهلي على ضم عمر كمال عبد الواحد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر التطورات في مفاوضات النادي الأهلي مع لاعب مودرن فيوتشر ومنتخب مصر، عمر كمال عبد الواحد.

وأفاد "شوبير" خلال حلقة برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، المذاع عبر قناة "أون سبورت"، بأن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، طلب من إدارة النادي التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد في شهر يناير 2024.

وأشار الحارس السابق للمنتخب المصري إلى أن كولر يرغب في ضم اللاعب في يناير، لكنه يتوقع أن يتم تأجيل المفاوضات من قبل إدارة النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي.

متى ينتهي عقد عمر كمال عبد الواحد؟

وأوضح أحمد شوبير أن العلاقة الجيدة بين إدارة نادي مودرن فيوتشر والنادي الأهلي قد تسهل الانتقال الحر للاعب إلى القلعة الحمراء، ولكنه يعتقد، وليس لديه معلومات مؤكدة، أن الصفقة قد تؤجل حتى نهاية الموسم.

ومن المعروف أن عقد عمر كمال عبد الواحد مع نادي فيوتشر سينتهي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي يحق للاعب التوقيع مع أي نادٍ بشكل مجاني، في يناير المقبل عام 2024.

الأهلي يطير إلى تنزانيا

تطير بعثة النادي الأهلي إلى العاصمة التنزانية دار السلام، اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني بعد غد، الجمعة، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم، وهي البطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ويرغب الأهلي في تقديم مستوى قوي والتتويج بأول لقب لها، لاسيما وأنه بطل إفريقيا في النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي

ويتدرب فريق الكرة بالنادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش، قبل أن يتناول لاعبو الفريق الأحمر وجبة الغداء في فندق النادي ويستقل الحافلة التي تنقلهم إلى مطار القاهرة ومن ثم ركوب الطائرة الخاصة التي ستتوجه عصر اليوم إلى تنزانيا، لخوض مباراة الجمعة المقبل.



وحرص مسئولو النادي الأهلي على توفير رحلة طيران خاصة في السفر إلى تنزانيا، لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد والتعب من طول رحلة السفر، بخلاف خوض اللاعبين الدوليين مباريات قوية رفقة منتخباتهم خلال الأجندة الدولية لشهر أكتوبر.

موعد مباراة الأهلي سيمبا التنزاني

يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة المقبلة فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي) بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.