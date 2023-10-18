غادة الضبع: أؤيد موقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

أعربت النائبة غادة الضبع، عضو مجلس النواب، عن كامل تأييدها لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي القاها في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني، والذي أكد فيه على الموقف المصري من مسألة تهجير الإخوة الفلسطينيين من أرضهم، وما هي إلا محاولة من إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية والإجهاز عليها تماما، مؤكدة أن الدولة المصرية شعبا وحكومة وبرلمانا لايمكن أن تقبل أن تكون سيناء موطنا بديلا للفلسطينيين.

وثمنت النائبة صراحة الرئيس في طرح القضية ونقل ما يدور في الغرف المغلقة أمام الشعوب العربية والمجتمع الدولي، وهو ما يجب أن تقوم به كافة الأطراف في الأزمة.

وأشارت إلى أنه على دول الغرب أن تعلم أن طلبات إسرائيل لن تكون مجابة، وأنه بدلا من الضغط على الدول العربية لتحقيق مصالح إسرائيل لابد لها من الضغط عليها للمشاركة من جديد في عملية سلام حقيقية بضمانات دولية حتى تعيش المنطقة في مناخ أكثر أمانا واستقرارا.