جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل قالب الكبدة بـ السبانخ

تعد طريقة عمل سبانخ بكبدة الدجاج من الاكلات المختلفة وغير التقليدية، حيث تحتوي كبدة الدجاج على بروتينات وقيمة غذائية عالية والسبانخ أيضا غني بالحديد والمغنسيوم وكلا المكونين يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المليئة بالفيتامينات والمعادن والضرورية والأساسية التي تمد الجسم بكل ما يحتاجه وهي من الأطعمة المفيدة للكبار والصغار.. لذا نقدم اليوم طريقة عمل الكبدة بالسبانخ.

طريقة عمل قالب الكبدة بالسبانخ

المقادير:

‏- ½ كيلو كبدة دجاج

‏- 1 عبوة سبانخ مجمدة مصفي

‏- ½ كوب جبن رومي مبشور

‏- ½ كوب بقسماط مطحون

‏- ½ كوب كريمة لباني

‏- 2 حزمة كرات مفروم ناعم

‏- 1 بصل مفروم

‏- 2 فص ثوم مفروم

‏- 2 بيض

‏- 1 معلقة كبيرة زيت زيتون

‏- 1 معلقة صغيرة ملح

‏- ½ معلقة صغيرة فلفل اسود

‏- ¼ معلقة صغيرة فلفل اسود



طريقة التحضير:

في قدر على حرارة متوسطة سخني الزيت ثم أضيفي البصل والثوم والكرات وقلبيها حتى تذبل المكونات ثم اقسميها نصفين، نصفا يظل فى القدر ونصفا فى طبق عميق.

أضيفى للقدر السبانخ وجوزة الطيب وقلبى جيدا.

أضيفى للسبانخ نص الجبن الرومى ونص الكريمة ونص البقسماط وملح وفلفل.

اضربى الكبدة فى الخلاط ثم قلبيها مع البصل الباقى وبقية الكريمة والبقسماط والجبن وأضيفى ملح وفلفل.

ضعى نصف خليط الكبدة فى قالب كيك طويل ومبطن بالفويل ثم خليط السبانخ واضغطى بالملعقة ليتساوى.

ادخليها الفرن حتى تنضج حوالي ساعة.

تقدم مع سلطة خضراء.