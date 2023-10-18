إبراهيم عيسى: إيماننا بالقضية الفلسطينية لا يكون على حساب شبر من سيناء

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هذه الأيام منذ بداية الحرب على غزة أمجد أيام الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تولي الرئاسة حتى الآن.

مشددًا على أن الوضوح المصري لا يخص الحكومة او الرئيس فقط ولكن يخص كل مواطن مصري.

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الرئيس السيسي يستمد صلابته من صلابة الشعب المصري وإيمانه بأرضه وفكرته، مشددًا على أننا نؤمن بالقضية الفلسطينية لكن لا تكون على حساب شبر من أرض سيناء.

وتابع: حديث الرئيس السيسي اليوم به وضوح وهذا يكشف موقف مصر وأنها تتحدث عن نفسها، مؤكدًا أنه ليس هناك مواطن فلسطيني سيجلس على متر من سيناء وهذا مع تقديرنا بأن الشعب الفلسطيني هو شعب الصمود والتحدي والتمسك بأرضه.