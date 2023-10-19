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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني العتال يكشف عن أصعب انتخابات خاضها فى الزمالك

صدى البلد

 

أكد هاني العتال المرشح لمنصب نائب رئيس نادي الزمالك أن انتخابات نادي الزمالك المقبلة ستشهد منافسة شرسة على جميع المقاعد بين جميع المرشحين في الدورة المقبلة.

وقال هاني العتال المرشح لمنصب نائب رئيس نادي الزمالك ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن انتخابات نادي الزمالك 2017 هي الأصعب بالنسبة لي بسبب صعوبة المنافسة وقتها وجود المجلس السابق ".

وتابع:" أخوض انتخابات نادي الزمالك لأول مرة مستقلاً وأتمنى خدمة أعضاء الزمالك في حال نجاحي في الدورة المقبلة فأنا لست غريباً على أعضاء الجمعية العمومية منذ عام 2005 ".

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