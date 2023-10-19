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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فئة 6 آلاف جنيه..أحدث موبايل أوبو Oppo في السوق بكاميرا 50 ميجابكسل

هاتف أوبو Oppo A38
هاتف أوبو Oppo A38

يعد هاتف Oppo A38 واحد من أحدث هواتف شركة أوبو الصينية التي أطلقتها في الأسواق، حيث يعد الهاتف خيارًا مناسبًا لمحدودي الدخل والشباب نظرا لسعره الرخيص، بالإضافة إلى عدد من المواصفات المتميزة.  

 

وجاء هاتف أوبو Oppo A38 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD قياس 6.56 بوصة بجودة +HD، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة.  

 

ويقدم هاتف أوبو Oppo A38 مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل،، مع كاميرا بورتريه  بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط الصور الشخصية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

ويعمل هاتف أوبو Oppo A38 بمعالج من نوع Helio G85 من إنتاج شركة ميدياتك، جنبا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت رام ومساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت روم، مع نظام التشغيل أندرويد. 

 

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A38 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويتم شحنها بسرعة كبيرة من خلال الشحن السريع SuperVOOC بقوة 33 وات، مع تقنية الاتصالات 4G وWi-Fi وBluetooth ونظام تحديد المواقع العالمي GPS.  

 

ويبدأ سعر هاتف أوبو Oppo A38 في السوق المصري من حوالي 5 آلاف و950 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

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