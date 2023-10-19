عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل النواب: تحركات السيسي بشأن القضية الفلسطينية لا تنبع إلا من قائد رشيد

أحمد سعد الدين
أحمد سعد الدين

قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، إنّ مصر دولة مستقلة ذات سيادة، والشعب المصري إذا استشعر أن الكيان المحتل يحاول ولو بشكل غير مباشر المساس بسيادة مصر عن طريق التهجير غير الشرعي فإنه سيخرج بالملايين من كل فج عميق، للتعبير عن رفضه الكامل لتلك المحاولات والأفكار اليائسة مساندا وملتفا حول قيادته السياسية وقواته المسلحة، ومشددًا على أن المجلس يدين قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة الطارئة للمجلس، لبحث تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وبثتها «إكسترا نيوز»: «التهجير القسري للفلسطينيين ودفعهم إلى مصر جريمة حرب، ويؤكد مجلس النواب أن ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر من تحركات سياسية وإنسانية تجاه الاحداث الدامية بفلسطين تحركات لا تنبع إلا من قائد رشيد وجسور هدفه الأسمى إعلاء الحق، ولا يخشى فيه لومة لائمة».

وتابع أن الرئيس السيسي تجسيد لضمير الأمة المصرية التي ناضلت، ومازالت تناضل من أجل السلام، رغم امتلاكها قوة هائلة يعلمها القاصي قبل الداني، إذ تحسن استخدامها في الدفاع عن الوطن وليس العدوان على الغير.

وشدد على أن العنف والسلام نقيضان لا يجتمعان في بيئة واحدة، مشيرًا إلى أن مصر في توقيت دقيق لا تجدي فيه نفعا المواقف المزدوجة أو المرتعشة، ولذلك فإن على المجتمع الدولي أن يحدد وجهته بكل وضوح، وهل سيكو ن نصيرا للسلام أو معصوب العينين ويتحول لأداة من أدوات الطغيان والجور.

وأكد أن المجلس يهيب بجميع البرلمانات بتبني قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية، وتكفل حماية المدنيين الأبرياء إعمالا للمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.
 

 

مجلس النواب التهجير الأراضى الفلسطينية الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في يوم|تحرك مفاجئ بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

40 جنيها مرة واحدة|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن والبيض بعد مبادرة الحكومة

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 ساعات| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الأسعار نزلت 30%| هبوط كبير في 3 سلع ضرورية بالبيت.. أحدها انخفض من 25 إلى 8 جنيهات

جزء من سيناء ووصمة عار لإسرائيل| تعرف على صحراء النقب بعد حديث الرئيس السيسي.. أم أن الهدف مصر؟!

كسر قواعد ليفربول| 3 إجراءات اتخذها محمد صلاح لدعم القضية الفلسطينية.. وهذا موقف الإدارة وزملائه

بيان عاجل من حماس بشأن اعتقال الاحتلال الإسرائيلي العشرات في الضفة الغربية

بعائد 66%| بشرى سارة للمواطنين.. أفضل شهادة ادخار في البنوك

ترشيحاتنا

مظاهرات جديدة في جامعة القاهرة.. والطلاب يهتفون: لبيك يا أقصى

نقابة الصحفيين: تشكيل 8 لجان فرعية بالمحافظات

مظاهرات حاشدة لطلاب جامعة عين شمس للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة|صور

تضامنا مع غزة.. المعاهد الأزهرية بجميع المحافظات تقف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء

طلاب هندسة الإسكندرية يتظاهرون مرددين: يا مقاومة شدي الحيل.. يسقط يسقط الاحتلال

أبوالعينين: أحيي موقف مصر وأفوض الرئيس في كل ما يقوم به لحماية سيناء| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مشاهدات عديدة.. البحث عن مخلوق أسطوري ضخم يشبه القردة في ولايات أمريكية|فيديو

إيقاف البث والتبرع بالدم.. الأهلي يصدر قرارات صارمة تضامنا مع فلسطين |تفاصيل

لسبب غير متوقع.. فريق رجبي شهير يرفع سيارة روفر تزن 2400 كجم بنيوزيلندا

صلاح في موقف صعب| طوفان الهيكلة يمر بـ ليفربول.. وصفقة عالمية تهدد الملك

فيديو

100 مليون مشاهدة.. محمد صلاح يعود لمكانه بفيديو زلزل العالم

فيديوجراف.. بوتين يسخر من بايدن ويدعوه لتناول "الشاي والفطير"

فيديو يثير الجدل لعربات تحمل العلم الإسرائيلي بعد قصف مستشفى المعمداني

مقطع فيديو يثير الجدل لشاب تونسي يستفز السلطة الفرنسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ