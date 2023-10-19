وكيل النواب: تحركات السيسي بشأن القضية الفلسطينية لا تنبع إلا من قائد رشيد

قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، إنّ مصر دولة مستقلة ذات سيادة، والشعب المصري إذا استشعر أن الكيان المحتل يحاول ولو بشكل غير مباشر المساس بسيادة مصر عن طريق التهجير غير الشرعي فإنه سيخرج بالملايين من كل فج عميق، للتعبير عن رفضه الكامل لتلك المحاولات والأفكار اليائسة مساندا وملتفا حول قيادته السياسية وقواته المسلحة، ومشددًا على أن المجلس يدين قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة الطارئة للمجلس، لبحث تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وبثتها «إكسترا نيوز»: «التهجير القسري للفلسطينيين ودفعهم إلى مصر جريمة حرب، ويؤكد مجلس النواب أن ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر من تحركات سياسية وإنسانية تجاه الاحداث الدامية بفلسطين تحركات لا تنبع إلا من قائد رشيد وجسور هدفه الأسمى إعلاء الحق، ولا يخشى فيه لومة لائمة».

وتابع أن الرئيس السيسي تجسيد لضمير الأمة المصرية التي ناضلت، ومازالت تناضل من أجل السلام، رغم امتلاكها قوة هائلة يعلمها القاصي قبل الداني، إذ تحسن استخدامها في الدفاع عن الوطن وليس العدوان على الغير.

وشدد على أن العنف والسلام نقيضان لا يجتمعان في بيئة واحدة، مشيرًا إلى أن مصر في توقيت دقيق لا تجدي فيه نفعا المواقف المزدوجة أو المرتعشة، ولذلك فإن على المجتمع الدولي أن يحدد وجهته بكل وضوح، وهل سيكو ن نصيرا للسلام أو معصوب العينين ويتحول لأداة من أدوات الطغيان والجور.

وأكد أن المجلس يهيب بجميع البرلمانات بتبني قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية، وتكفل حماية المدنيين الأبرياء إعمالا للمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.

