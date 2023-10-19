ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب.. ماذا يحدث؟

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصة عن مستجدات اسعار الذهب و الدولار عالميا و محليا حيث سعار الدولار محليا، والتي استقرت للشهر السابع على التوالي في البنوك دون أي ارتفاعات، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات باستثناء البنك المركزى المصرى

وسط حالة من التوتر في الشرق الأوسط بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ ايام.



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر،

والبنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.



وقد اتخذت الحكومة قرارا مهما لحماية الجنيه المصري، وهو مبادلة العملات بالسعر الرسمى مع الإمارات.

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