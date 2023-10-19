الأمين العام للأمم المتحدة: أحداث غزة تفوق الوصف ولا شيء يبرر العقاب الجماعي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 على ضرورة إيصال الماء والغذاء والمواد الطبية إلى قطاع غزة بشكل مستدام.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع وزير الخارجية سامح شكري، إن القانون الدولي الإنساني يجب أن يُحترم وحماية المدنيين أولوية قصوى، مشيرا إلى أن استهداف المنشآت الصحية اعتداء سافر وانتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن ما يجري في غزة يفوق الوصف ولا شيء يبرر العقاب الجماعي، زاعما أن المظالم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني لا تبرر أعمال العنف.

وثمن جوتيرش جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لخفض التصعيد الراهن، في قطاع غزة.

وشنت حركة حماس هجوما مفاجئا ضد الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة تسبب في مقتل الآلاف وتضرر المعدات ومقتل عدد من الجنود وأسر ما يقرب من 250 ما بين مدني وعسكري.

وتسبب ذلك الأمر في تصاعد المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.