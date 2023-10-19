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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس شباب النواب: مصر تكتب سطورا جديدة في تاريخ النضال ضد الاحتلال

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن دماء الفلسطينيين الذكية أيقظت قلوب العرب وقلوب المصريين، ومشاعر كنا نحسبها اختفت من قاموسنا.

وأشار رئيس لجنة الشباب ، في تصريحات صحفية إلى أنه أكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن هذه الدماء زرعت في قلوب اطفالنا كرها للعدو الصهيونى والكيان المحتل ما لو حاولنا تنشئة عليه سنوات ما استطعنا، ولكن ما شاهدناه يثبت أن اليهود هم اليهود لا عهد لهم ويثبت أن مصر ستظل بقيادتها وشعبها الأمن والأمان للقضية الفلسطينية.

وتابع: نحن أمام حدث جلل وجريمة إنسانية متكاملة الأركان ، قائلا:" فقد سمعنا عن جرائم العدو الصهيوني ومقاومة أهلنا العزل في بورسعيد في 56 وانتصارنا علي الكيان الصهيوني ومن يناصره وفي تهجير اهلنا من محافظة بورسعيد ومحافظات القناة وفي انتصار 73".

وأوضح أننا أمام عالم غربي أعور لا يري إلا ما يتوافق مع رؤيته المغتصبة الخاطئة ، فهو عالم همجي يثبت للمتطوعين بالتطبيع بلا سبب خطا سياستهم.

ووجه رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي  قائلا: “ماذا بينك وبين الله حتي تثبت الاحداث امام الجميع مؤيد ومعارض انك علي طريق الحق المبين وانك مخلص امين.. كنا نبذل الجهد للرد علي المشككين في جدوي انفاق المليارات لرفع قدرات الجيش المصري ولكن الآن الكل يعلم أن جميع الدول الغربية توجهت إلي مصر.. مصر التي يراها الغرب الجائزة الكبرى في مخطط من النيل إلي الفرات”.

وأضاف: باسمي وباسم شباب مصر أفوض الرئيس في اتخاذ ما يراه من قرارات واجراءات لحماية أرض مصر والقضية الفلسطينية وان كانت حربا سنحارب وسنكون في مقدمة الصفوف وسيشهد العدو الصهيوني أضعاف اضعاف ما راوه من اهوال في 6 اكتوبر من الجيش المصري العظيم و7 أكتوبر من أبطال المقاومة الفلسطينية .

واختتم حديثه: “نحن متعطشين للقائكم كي نكتب اسطر جديدة في تاريخ النضال المصري وأما إذا اردتموها سلما فسلم يعيد الحقوق إلي الفلسطينيين ويحافظ علي والأراضي المصرية”.

رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب دماء الفلسطينين الذكية العرب المصريين الجلسة العامة لمجلس النواب

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