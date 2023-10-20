أمن القاهرة يكشف لغز واقعتي سرقة ويضبط الجناة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لغز واقعتي سرقة وتمكنوا من القبض علي مرتكبيها واعاده المسروقات ، وتولت النيابة التحقيق.

وتم ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، لقيامها بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة "، وبحوزتها (7) هواتف محمولة، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما تم ضبط إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" ، وزوجها وبحوزتهما (مشغولات ذهبية - مبلغ مالى - سيارة - عدد 46 كارت فيزا منسوب صدورهم لعدد من البنوك).

وبمواجهتهما ، اعترفا بارتكابهما العديد من وقائع السرقة بأسلوب "النشل" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.