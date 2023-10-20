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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف لغز واقعتي سرقة ويضبط الجناة

الشرطة
الشرطة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لغز واقعتي سرقة وتمكنوا من القبض علي مرتكبيها واعاده المسروقات ، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتم ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، لقيامها بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة "، وبحوزتها (7) هواتف محمولة، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

 

كما تم ضبط إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" ، وزوجها وبحوزتهما (مشغولات ذهبية - مبلغ مالى - سيارة - عدد 46 كارت فيزا منسوب صدورهم لعدد من البنوك).

 

وبمواجهتهما ، اعترفا بارتكابهما العديد من وقائع السرقة بأسلوب "النشل" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة القاهرة كشف لغز مديرية أمن القاهرة مشغولات ذهبية وقائع سرقة

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