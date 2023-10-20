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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زكريا عزمي يدلي بصوته فى انتخابات الزمالك

زكريا عزمي
زكريا عزمي

أدلى زكريا عزمي المستشار السابق لرئيس الجمهورية  بصوته في انتخابات نادي الزمالك  اليوم.


وفي نفس الوقت أدلى عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة السابق بصوته في الانتخابات.

وفتح في التاسعة صباح اليوم الجمعة باب التصويت في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء اليوم.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات كل من:


أولا : منصب الرئاسة

حسين أحمد لبيب عمر

عمر جلال حسن محمد هريدي

فاروق فؤاد جعفر محمد

ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي

مرفت سيد أحمد إسماعيل


ثانيا منصب نائب الرئيس

أحمد محمد عبد الغني عبد الرازق

هاني مجدي خليل حجاج

هشام نصر سليمان أحمد


منصب أمين الصندوق

حسام الدين المندوه توفيق الخواجه

عبدالمجيد سليم عبد الصبور دسوقي

كريم محمد عادل السيد عبيد

محمد قدري محمد جلبي

خالد إبراهيم محمد لطيف

محمد محمدوح حسن الماوي

وكان خالد لطيف أعلن انسحابه من الانتخابات خلال الساعات القليلة الماضية.

رابعا : منصب عضو مجلس الإدارة فوق السن

أحمد إبراهيم عبادة جاد الكريم

أحمد سليمان عفيفي عباس

أحمد عفيفي مصطفى السيد

أحمد فودة أحمد نصير

أشرف إمام عبد السلام عبد الغفار

الحسيني سمير محمد أحمد

السيد عبد المنعم أحمد متولي

حاتم السيد حسين البيباني

حسام محسن عبد الله مندور

حسن سيد عبدالحميد عفيفي

حمدية كمال عبد الرؤوف

رجب أحمد رواش إبراهيم

رفعت عبد الرؤوف شبل محمود

سامح سوني سعيد محمود الخوانكي

سماح سعيد عبد الله محمد

سيف الإسلام محمد يوسف السيد

شريف محمد إسلام محمد عبد الرحمن

شيرين حسين كامل نظمي الفقي

طارق أحمد محمد عبد العال

علاء الدين مختار محمد مقلد

عمرو علي أدهم إبراهيم أدهم خليل

ماهر محمد شفيق شقران

مجدي محيي شكري صادق

محمد رشاد محمد المدهون

محمد رشاد محمد حسن

محمد طارق حسن عبد الغني

محمود سامي عبد الوهاب محمود

مروة أمير محمد عثمان الرفاعي

مصطفى سيد عبد الخالق عبد الرحمن

نجلاء السيد أحمد خليفة

نجلاء فتحي ناجي مفتاح

هاني شكري نجيب جرجس

هاني عيد محمد عيد

هاني نبيه عزيز برزي

هشام محمد علي أحمد

هشام يكن حسين زكي


خامسا : منصب العضوية تحت السن

أحمد خالد سعيد حسانين

أحمد عادل محمود محمد النمس

أحمد هاني محمد سعيد زاده

إيهاب عصمت حسن عاشور

أية هشام فؤاد حسين

خالد محمد المنتصر عبد المنعم الزيات

رامي إبراهيم محمد نصوحي

علي عبد الحميد علي العطفي

محمد خالد محمد أحمد الصادق

محمد صلاح حسين عودة أبو قطيط

محمد ياسر حسن مصطفى بحبح

نيرة مصطفى نصر جاد الله

هشام نصر الدين إبراهيم علي

ياسمين حامد عبد الحليم إسماعيل

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