أعراض ومخاطر النزلة المعوية للأطفال

النزله المعوية هي حالة مرضية يحدث فيها التهاب في بعض أجزاء القناة الهضمية تشمل المعدة والأمعاء الدقيقة، وتؤدي إلى مجموعة من الأعراض أهمها الإسهال والقيء.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير اسباب و اعراض النزلة المعوية وفقا لموقع هيلثى..



ما هو سبب الإصابة بالنزلات المعوية..

على الرغم من اختلاف المسببات التي قد تؤدي إلى الإصابة بالتهابات القناة الهضمية إلا أنها في الغالب تتشابه في طرق العلاج وطرق التعامل الصحيح معها، وتعتبر العدوى الفيروسية هي السبب الأكثر شيوعاً عالمياً التي تؤدي إلى إصابة الطفل بهذه النزلات، ويعد فيروس الروتا هو المسبب الأول من بين هذه الفيروسات.

١-العدوى الفيروسية وهي الأكثر شيوعاً، ويتميز فيها الإسهال بكونه سائلاً، ومتكرراً.

٢-العدوى البكتيرية وهي أقل شيوعاً من العدوى الفيروسية، ويتميز فيها الإسهال باحتوائه على مخاط أو دم، أو ارتفاع في درجة حرارة الطفل، أو آلام شديدة في البطن.

٣-العدوى الطفيلية وقد يستمر فيها الإسهال إلى أكثر من ١٤ يوماً إذا لم تتم معالجته بالأدوية المضادة للطفيليات.

٤-تناول الطفل للأطعمة الملوثة أو منتهية الصلاحية، أو تناوله كميات كبيرة من الطعام واحتوائه على السكريات والحلويات والمواد المصنعة.



أعراض النزلة المعوية عند الاطفال

قد تظهر النزلة المعوية عند الاطفال بعدة أعراض ومن هذا الأعراض:

-الإسهال.

-القيء.

-آلام البطن وتقلصاته.

-نزول مخاط أو دم مع البراز.

-ارتفاع في درجة حرارة الطفل.

تظل النزلات المعوية أمراً سهلاً لا تخشى عواقبه ما لم يصاب الطفل بالجفاف أو أحد مضاعفاته الخطيرة، لذا يجب على الأم مراقبة الطفل مراقبةً جيدة والتأكد من عدم وصول الطفل إلى حالة الجفاف ونقصان السوائل ومن الأعراض الدالة على ذلك:

-العطش الشديد والمستمر وكثرة طلبه للماء.

-استمرار الطفل في البكاء ولكن دون دموع أو بمعدل دموع أقل من الطبيعي.

-الخمول والكسل واستمرار الطفل في النوم بمعدل أكثر من المعتاد.

-انخفاض مستوى اليافوخ وهو عبارة عن المنطقة اللينة من رأس الطفل.

-جفاف الأغشية المخاطية في الفم والأنف وجفاف اللسان والشفاه.

-العيون الغائرة والمتعبة عند الطفل.

-فقدان الجلد لمرونته وحيويته وسهولة تعرضه للخدوش والجروح.

-فقدان ملحوظ في الوزن.

-قلة عدد مرات التبول مقارنةً بالوضع الطبيعي، وهذه تعتبر إشارة خطيرة تتطلب التوجه فوراً إلى المستشفى.