الجهاز العصبي الأكثر تضررا.. ماذا يحدث في الجسم عند سماع أخبار محزنة؟

قال الدكتور وسام الدين عويني، أخصائي العلاج الطبيعي أنه عند سماع أخبار محزنة يوميًا، يمكن أن يحدث تأثير عاطفي وبدني على الجسم، هناك عدة تغيرات تحدث في الجسم نتيجة لذلك.

وأوضح عويني من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد،هذه الأضرار التى تحدث نتيجة لسماع أو التعرض لأخبار محزنة أو شد أعصاب وقد تشمل ما يلي :

تفاعلات الجهاز العصبي: يتأثر الجهاز العصبي بالأخبار المحزنة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة في إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين. قد يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر والقلق والاضطرابات النفسية.

تغيرات في وظائف الجهاز القلبي الوعائي: قد تزيد الأخبار المحزنة من معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم نتيجة لاستجابة الجسم للتوتر والقلق.

تغيرات في الجهاز الهضمي: يمكن أن يؤثر القلق والتوتر الناجم عن الأخبار المحزنة على وظيفة الجهاز الهضمي. قد تشعر بالغثيان أو فقدان الشهية أو زيادة التوتر في المعدة.

تأثيرات عاطفية: قد يشعر الشخص بالحزن واليأس والغضب والاستياء نتيجة للأخبار المحزنة. قد يؤدي ذلك إلى تغيرات في المزاج والسلوك والتفكير.

تأثيرات السلوك: قد يؤدي الاكتئاب والقلق المرتبطان بالأخبار المحزنة إلى تغيرات في النشاط اليومي والاهتمام بالذات والانسحاب الاجتماعي.

شد عضلي : يشعر الشعر تلقائيا بعد التعرض لمنغص عصبي أو سماع أخبار محزنة بشد فى جميع عضلات الجسم وهذا يجعله يتشكي من الشعور بالآلام فى الجسد ككل .

وأشار عويني أنه من المهم أن نلاحظ أن استجابة الجسم للأخبار المحزنة يمكن أن تختلف من شخص لآخر، وتعتمد على العوامل الفردية والتجارب السابقة والقدرة على التعامل مع المشاعر، إذا كانت الأخبار المحزنة تؤثر سلبًا على حالتك العامة وجودتك الحياتية، قد تكون من الجيد طلب المساعدة من محترفي الرعاية الصحية للتعامل مع التحديات العاطفية والنفسية المرتبطة بها.