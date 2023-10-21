وصف المقاومة بالإرهاب.. مقطع فيديو لمواطنة إيرلندية توبخ مسؤولا بريطانيا

أثار مقطع فيديو لمواطنة أيرلندية حصد ملايين المشاهدات وتم تداوله على نطاق واسع على تطبيق X (تويتر سابقًا) الكثير من الجدل .

على الجانب الآخر وثق مقطع الفيديو توبيخ أحدى المواطنات الأيرلندية لمسؤولا بريطانيا وذلك في أحدى البرامج التي تذاع على بي بي سي وذلك بسبب الانحيازالرسمي للاحتلال ورفضت في الوقت نفسه وصف المقاومة بالإرهاب.

وأشارت السيدة عبر مقطع الفيديو أن القضية لم تبدأ يوم السابع من أكتوبر متسألة هل للفلسطنيين الحق في الدفاع المدني عن أنفسهم وذلك عندما تم القيام بتجريدهم من كلا من ممتلكاتهم ومنازلهم .

واستنكرت في الوقت نفسه التزام الأمم المتحدة الصمت أمام جرائم التعذيب والتطهير العرقي خاصة فيما يتعلق بالفصل العنصري ؟ متسألة مرة آخرى هل للفلسطينين الحق في الدفاع عن أنفسهم مع تتحكم إسرائيل في الكهرباء وفي القيام بتشغيلها وتوقفها وليس ذلك فقط بل في التحكم بتوقف المساعدات الطبية وذلك قبل وقت طويل من هذا الهجوم .

نهت كلامها قائلة: إن هناك حوالي 600 طفل فلسطيني لازالوا مدفونين تحت التراب حتى هذا الوقت وأن هناك أكثر من 500 طفل فلسطيني قد قتلوا بالفعل بالإضافة الى تواجد العديد منهم في السجون وهم لازالوا قصر .