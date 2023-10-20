أين أنتم يا عرب .. مقطع فيديو مؤثر بثته ناشطة وإعلامية فلسطينية

أثارت إعلامية فلسطينية تدعى سناء أبو مدين الكثير من الجدل وذلك لنشرها لمقطع فيديو مؤثر تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق إنستجرام حظى بملايين المشاهدات .

في مقطع فيديو أطلقت الأعلامية نداء استغاثة إلى العرب والعالم قائلة “وينكم يا عرب” وتحدثت خلال المقطع عن الشهداء قائلة أن الأعداد في أرتفاع مستمر ولا توجد ثلاجات كافية للقيام بحفظ جثث الشهداء، وسط استهداف كلا من الأطفال والمدنيين والبنايات وذلك بطريقة عشوائية.

أين أنتم يا عرب

وأشارت أن الصحفيين قد تم استهدافهم وذلك لمنع وصول صوت الشعب الفلسطيني إلى العالم.

على الجانب الآخر قد دعت الإعلامية سناء أبو مدين العرب للوقوف مع غزة وأكدت أن الشعب الفلسطيني لن يترك غزة مهما حدث ولن تحدث نكبة 1948 مرة أخرى.

يمكنك مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي: