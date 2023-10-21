بشكل سريع ومضمون.. طريقة عمل فاهيتا دجاج

إذا كنتي تودين تقديم أكلات سهلة وبسيطة في الصيف نقدم لكي اليوم طريقة عمل فاهيتا دجاج للشيف باسم عزام .



مقادير عمل فاهيتا دجاج

حوالي نصف كيلو صدور دجاج و مقطعة إلي شرائح طويلة و رفيعة .

التتبيله

نصف كوب عصير برتقال .

نصف كوب عصير ليمون .

4 ملاعق زيت زيتون .

1 معلقة كاتشب .

2 فص ثوم .

3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم .

1 معلقة صغيرة كمون .

1 معلقة صغيرة بابريكا .

1 معلقة صغيرة زعتر ناشف .

1 بصلة مقطعة إلي شرائح .

فلفل ملون مقطع إلي شرائح .

طريقة عمل فاهيتا دجاج

خلط مقادير النقع معاً في وعاء و ترك الفراخ فيها علي الأقل ساعتين أو من الليلة السابقة أفضل .

في مقلاة عميقة قومي بوضع القليل من الزيت النباتي مع بصلتين مفرومين مع 3 فصوص ثوم مع الفلفل المقطع إلي شرائح وضعها علي نار متوسطة و التقليب حتي يصبح البصل ذهبي اللون .

نضع الدجاج علي البصل معاً و التقليب .

إضافة البهارات مثل الملح و الفلفل الأسود و البابريكا و التقليب فترة صغيرة علي نار هادئة .

فاهيتا الفراخ تقدم مع الأرز أو لفها في ساندوتش .