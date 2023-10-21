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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بشكل سريع ومضمون.. طريقة عمل فاهيتا دجاج

طريقة عمل فاهيتا
طريقة عمل فاهيتا دجاج

 إذا كنتي تودين تقديم أكلات سهلة وبسيطة في الصيف نقدم لكي اليوم طريقة عمل فاهيتا دجاج للشيف باسم عزام .
 

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مقادير عمل فاهيتا دجاج

حوالي نصف كيلو صدور دجاج  و مقطعة إلي شرائح طويلة و رفيعة .
التتبيله
نصف كوب عصير برتقال .
نصف كوب عصير ليمون .
4 ملاعق زيت زيتون .
1 معلقة كاتشب .
2 فص ثوم .
3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم .
1 معلقة صغيرة كمون .
1 معلقة صغيرة بابريكا .
1 معلقة صغيرة زعتر ناشف .
1 بصلة مقطعة إلي شرائح .
فلفل ملون مقطع إلي شرائح .

 

طريقة عمل فاهيتا دجاج

خلط مقادير النقع معاً في وعاء و ترك الفراخ فيها علي الأقل ساعتين أو من الليلة السابقة أفضل .
في مقلاة عميقة قومي بوضع القليل من الزيت النباتي مع بصلتين مفرومين مع 3 فصوص ثوم مع الفلفل المقطع إلي شرائح وضعها علي نار متوسطة و التقليب حتي يصبح البصل ذهبي اللون .
نضع الدجاج علي البصل معاً و التقليب .
إضافة البهارات مثل الملح و الفلفل الأسود و البابريكا و التقليب فترة صغيرة علي نار هادئة .
فاهيتا الفراخ تقدم مع الأرز أو لفها في ساندوتش .

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