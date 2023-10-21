بشكل سريع ومضمون.. طريقة عمل فاهيتا دجاج

إذا كنتي تودين تقديم أكلات سهلة وبسيطة في الصيف نقدم لكي اليوم طريقة عمل فاهيتا دجاج للشيف باسم عزام .
مقادير عمل فاهيتا دجاج
حوالي نصف كيلو صدور دجاج و مقطعة إلي شرائح طويلة و رفيعة .
التتبيله
نصف كوب عصير برتقال .
نصف كوب عصير ليمون .
4 ملاعق زيت زيتون .
1 معلقة كاتشب .
2 فص ثوم .
3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم .
1 معلقة صغيرة كمون .
1 معلقة صغيرة بابريكا .
1 معلقة صغيرة زعتر ناشف .
1 بصلة مقطعة إلي شرائح .
فلفل ملون مقطع إلي شرائح .
طريقة عمل فاهيتا دجاج
خلط مقادير النقع معاً في وعاء و ترك الفراخ فيها علي الأقل ساعتين أو من الليلة السابقة أفضل .
في مقلاة عميقة قومي بوضع القليل من الزيت النباتي مع بصلتين مفرومين مع 3 فصوص ثوم مع الفلفل المقطع إلي شرائح وضعها علي نار متوسطة و التقليب حتي يصبح البصل ذهبي اللون .
نضع الدجاج علي البصل معاً و التقليب .
إضافة البهارات مثل الملح و الفلفل الأسود و البابريكا و التقليب فترة صغيرة علي نار هادئة .
فاهيتا الفراخ تقدم مع الأرز أو لفها في ساندوتش .