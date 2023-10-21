بعد انتهاء ما تيجي نشوف.. تعرف على موعد حكاية "عيشها بفرحة"

كشف مجموعة قنوات on عن موعد عرض حكاية “عيشها بفرحة ” ، من بطولة هاني عادل وهبة مجدي ، حيث من المقرر اذاعتها يوم الاحد المقبل .

وتعد حكاية عيشها بفرحة هاني عادل وهبة مجدي ثالث حكايات مسلسل 55 مشكلة حب ، كان انتهي الاسبوع الماضي عرض حكاية “ ماتيجي نشوف ” ، والتى حققت نجاح كبير .

"55 مشكلة حب" مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON و ON دراما.

الحكاية الأولى بعنوان "الفريدو"، بطولة النجمه الهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة،، ياسمين بن داوود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، انجي كيوان، محسن صبري.

الحكاية الثانية بعنوان ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى.