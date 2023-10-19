تعرف على أحداث الحلقة 9 من حكاية ما تيجي نشوف

اذيعت الحلقة التاسعة من حكاية ما تيجي نشوف والتي تعد ثاني حكايات مسلسل 55 مشكلة حب للكاتب مصطفي محمود .

وشهد أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل ما تيجي نشوف عددا من الأحداث ومنها قيام الاصدقاء بمصارحة بعضهم بالحقيقة ، كما حاول نبيل عيسي الوصول صاحب المحفظة الالكترونية إلا انه اكتشف ان الشخص الذي يهدده قام باستغلال شخص اخر حتي يتمكن من انهاء الإجراءات باسمه .

فيما أنهي طاوق صبري علاقته بصديقه زوجته ، وحذرها من عدم الاقتراب منه فيما بعد .

ما تيجى نشوف" هي ثانى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" المأخوذ عن كتاب للراحل مصطفى محمود يحمل نفس الاسم، وهي مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح للمؤلف عمرو محمود ياسين، و من إخراج محمد الخبيري ومن وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

المسلسل من بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى.



"55 مشكلة حب" مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON و ON دراما.



و كذلك مسلسل "الفريدو " ‎ عن كتاب " ٥٥ مشكله حب " للدكتور مصطفي محمود ، بطوله النجمه الهام شاهين ، أحمد فهمي ، ندا موسي ، أمير شاهين ، فتوح أحمد ، روان الغابة ، ، ياسمين بن داوود ، محمد السويسي ،أحمد فريد ، عابد عنان ، انجي كيوان، محسن صبري .



" الفريدو" للمؤلف عمرو ياسين ، وإخراج عصام نصار ،الشركة المتحدة ، شركة آرت ميكرز للمنتج أحمد عبدالعاطي".



تعرض حكاية "ما تيجي نشوف" يوميا، من الأحد إلى الخميس عبر شاشة on، في الساعة 8 مساء، بينما تعاد عرض الحلقة الساعة 2 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة ON دراما في الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساء، فضلا عن عرض الحلقات على منصة watch it الإلكترونية.