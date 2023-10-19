عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على أحداث الحلقة 9 من حكاية ما تيجي نشوف

ما تيجي نشوف
ما تيجي نشوف

اذيعت الحلقة التاسعة من حكاية ما تيجي نشوف والتي تعد ثاني حكايات مسلسل 55  مشكلة حب للكاتب مصطفي محمود . 

وشهد أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل ما تيجي نشوف عددا من الأحداث ومنها قيام الاصدقاء بمصارحة بعضهم بالحقيقة ، كما حاول نبيل عيسي الوصول صاحب المحفظة الالكترونية إلا انه اكتشف ان الشخص الذي يهدده قام باستغلال شخص اخر حتي يتمكن من انهاء الإجراءات باسمه . 

فيما أنهي طاوق صبري علاقته بصديقه زوجته ، وحذرها من عدم الاقتراب منه فيما بعد . 

ما تيجى نشوف" هي ثانى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" المأخوذ عن كتاب للراحل مصطفى محمود يحمل نفس الاسم، وهي مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح للمؤلف عمرو محمود ياسين، و من إخراج محمد الخبيري ومن وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

المسلسل من بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى.

ما تيجي نشوف الحلقة 8 .. طارق صبري يعترف بخيانته ونبيل عيسي يتوصل لمهدديه

كسّرت الدنيا | أغنية رفضتها سميرة سعيد لجرأة كلماتها.. وسبب قرار الموافقة


"55 مشكلة حب"  مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON و ON دراما.


و كذلك مسلسل "الفريدو " ‎ عن كتاب " ٥٥ مشكله حب " للدكتور مصطفي محمود  ، بطوله النجمه الهام شاهين ، أحمد فهمي ، ندا موسي ، أمير شاهين ، فتوح أحمد ، روان الغابة ،  ، ياسمين بن داوود ، محمد السويسي ،أحمد فريد ، عابد عنان ، انجي كيوان، محسن صبري .   

         
" الفريدو" للمؤلف عمرو ياسين ، وإخراج عصام نصار ،الشركة المتحدة ، شركة  آرت ميكرز للمنتج أحمد عبدالعاطي".


تعرض حكاية "ما تيجي نشوف" يوميا، من الأحد إلى الخميس عبر شاشة on، في الساعة 8 مساء، بينما تعاد عرض الحلقة الساعة 2 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة ON دراما في الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساء، فضلا عن عرض الحلقات على منصة watch it الإلكترونية.

ما تيجي نشوف مسلسل 55 مشكلة حب مسلسل ألفريدو عمرو محمود ياسين راندا عبد السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيها مرة واحدة|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن والبيض بعد مبادرة الحكومة

500 جنيه في يوم|تحرك مفاجئ بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 ساعات| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

بيج رامي باكيا: عمري ما حسيت في حياتي بأكتر من كده مهانة

مدرس انتهك جسد طالبة في غياب والدتها وعندما حضرت كانت المفاجأة.. ماذا حدث؟

بيعمل باديكير وغزة بتنضرب|حقيقة صورة أثارت الغضب من محمد رمضان.. ما توقيتها؟

استدرجها لمنزله وتعدى عليها.. آخر تطورات العثور على جثمان طالبة الشرقية المتغيبة

صحراء النقب.. السيسي يكشف المستور ويفضح مخطط إسرائيل في سيناء

ترشيحاتنا

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين مصر والصين في مبادلة الديون من أجل التنمية

كوريا الجنوبية تعلن تقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

«شوبير» تعليقًا على موقف محمد صلاح: لو راح حارب برضه مش هيعجب

طلاب ومعلمون يرتدون الشال الفلسطيني في طابور الصباح بإحدى مدارس القاهرة

المتحدث باسم الخارجية الصينية: بكين ستنسق مع مصر إنهاء الحرب بغزة

بأكثر من 50 مليون مشاهدة.. محمد صلاح يخرج عن صمته والزمالك يغير شعاره تضامنا مع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما ملاحقين على الصغار| فيديو يوثق انهيار طبيبة فلسطينية في غزة: الكل بيروح

بيعمل باديكير وغزة بتنضرب|حقيقة صورة أثارت الغضب من محمد رمضان.. ما توقيتها؟

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أثارت الجدل لـ ياسمين صبري | شاهد

طبيبة في مستشفى شهداء الأقصى تبكي وتستغيث من عدد وفيات الصغار بغزة

فيديو

فيديو يثير الجدل لعربات تحمل العلم الإسرائيلي بعد قصف مستشفى المعمداني

مقطع فيديو يثير الجدل لشاب تونسي يستفز السلطة الفرنسية

بكلمات مؤثرة.. أحد الناجين من القصف الإسرائيلي يواسي أسر الضحايا

مقطع فيديو مؤثر لمجموعة صغار قبل الهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ