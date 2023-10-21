7 نصائح للسيطرة على الشعور من الخوف عند التعرض لأحداث صادمة

عندما تتعرض لأحداث مخيفة وصادمة، يمكن أن يكون من الصعب السيطرة على الشعور بالخوف. ومع ذلك، هنا بعض النصائح التي قد تساعدك في التعامل مع الخوف والحفاظ على هدوئك بحسب ما نشره موقع هيلثي .

نصائح للسيطرة على الشعور من الخوف عند التعرض لأحداث مخيفة وصادمة

التنفس العميق: حاول التركيز على التنفس العميق والمنتظم، أخذ أنفاس عميقة وبطيئة يمكن أن يهدئ الجهاز العصبي ويخفف من التوتر.

الاسترخاء العضلي التدريجي: قم بتوتير واسترخاء عضلاتك تدريجيًا، ابدأ من أعلى رأسك وانتقل إلى أسفل جسمك. هذا النوع من التمارين يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر والقلق.

التركيز على الحاضر: حاول التركيز على اللحظة الحالية بدلاً من التفكير في الأحداث المخيفة التي حدثت. قم بتحديد ما حولك وتركيز انتباهك على التفاصيل الصغيرة مثل الأصوات والروائح والأشياء الملموسة.

ممارسة التمارين الرياضية: قد تساعد التمارين البدنية في تحسين مزاجك وتخفيف التوتر والقلق. قم بممارسة نشاط بدني مثل المشي أو الركض أو اليوغا للمساعدة في تهدئة العقل والجسم.

التحدث مع الآخرين: حاول التحدث مع أحد الأشخاص الموثوق بهم والمقربين منك، قد يكون لديهم القدرة على تقديم الدعم العاطفي والمشورة التي تحتاجها في هذه اللحظة الصعبة.

الاهتمام بالرعاية الذاتية: احرص على الاهتمام بنفسك بشكل جيد. قم بممارسة النشاطات التي تسترخيك وتمنحك الراحة والسعادة، مثل القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى أو القيام بنشاطات ترفيهية.

البحث عن المساعدة المهنية: إذا استمر الخوف والقلق في التسبب لك بالمشاكل والتداعيات السلبية على حياتك اليومية، فقد تكون من الجيد البحث عن المساعدة المهنية. الاستشاريين والأخصائيين النفسيين قد يكونون قادرين على تزويدك بالأدوات والتقنيات التي تساعدك في التعامل مع الخوف والقلق.

مهما كانت الأحداث المخيفة التي تواجهه، يرجى ملاحظة أن هذه النصائح قد تكون مفيدة للحفاظ على هدوئك والتعامل مع الخوف. ومع ذلك، إذا كنت تعاني من اضطرابات نفسية مستمرة أو تشعر بأن الخوف يؤثر سلبًا على حياتك اليومية، فمن المهم أن تطلب المساعدة من محترفي الرعاية الصحية المؤهلين.