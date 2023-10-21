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منوعات

خلال الشتاء والمطر..مقطع فيديو يثير الجدل عن أهمية معجون الأسنان في سيارتك

صدى البلد

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على تطبيق التيك توك الكثير من الجدل فقد حث مقطع الفيديو السائقين دائمًا على حمل  معجون الأسنان في الأيام الممطرة للحفاظ على سلامة السائقين في الظروف الرطبة وفقًا لخبير السيارات على وسائل التواصل الاجتماعي.

طريقة غير متوقعة

على الجانب الآخر قد كشف أحد نجوم وسائل التواصل الاجتماعي عن طريقة غير متوقعة لإبقاء المرآة الجانبية نظيفة في مقطع فيديو تم نشره عبرتطبيق  TikTok  

قد نشره السيد ريحان في مقطع فيديو  حصد  ما يقرب من 40 مليون مشاهدة كيف يمكن استخدام معجون الأسنان لإبقاء المرايا الجانبية خالية من قطرات المطر.

وفقا لموقع اكسبريس يبدأ الفيديو مع قيام السائق  بتنظيف المرآة الجانبية الخاصة به جيدًا باستخدام الرذاذ وقطعة قماش لإزالة أي أوساخ أو غبار.

ثم يحدث السحر - يتم وضع كمية صغيرة من معجون الأسنان على المرآة النظيفة وتنتشر عبر المرآة الجانبية باستخدام إصبعه.

يتم بعد ذلك فرك معجون الأسنان على المرآة باستخدام قطعة قماش، بحيث يغطي سطح المرآة الجانبية بالكامل.
بمجرد أن تصبح المرآة نظيفة، يقوم  برشها بالماء ويراقب القطرات تنزلق على الفور بدلاً من الالتصاق بالسطح كما تتوقع.

وذلك لأن الجزيئات الموجودة في الفلورايد - وهو مكون رئيسي في معجون الأسنان - تخلق احتكاكًا على سطح المرآة، مما يعني أن الماء لا يمكن أن يتكثف هناك وينزلق.

يمكنك مشاهدة الفييديو عبر الرابط التالي:

https://www.tiktok.com/@mrryhan/video/7222901257890024710?embed_source=121355059%2C121351166%2C121331973%2C120811592%2C120810756%3Bnull%3Bembed_card_play&refer=embed&referer_url=www.express.co.uk%2Flife-style%2Fcars%2F1826173%2Fcar-hack-rain-toothpaste-wing-mirrors&referer_video_id=7222901257890024710
 

معجون الاسنان وسائل التواصل الإجتماعي الشتاء الأيام الممطرة

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