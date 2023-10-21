إيطاليا: يجب إطلاق مبادرة سياسية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل مستدام

قالت جورجا ملوني، رئيسة وزراء إيطاليا: “بلادنا تحاول الدفع من جانبها لإيجاد نقطة للحوار والسلام”.

وأضافت، خلال قمة القاهرة الدولية للسلام: “يجب أن يتم إطلاق مبادرة سياسية تهدف لحل الصراع والنزاع بشكل مستدام باحترام حل الدولتين، ويجب أن يكون الشعب الفلسطيني ذا سيادة”.

جدير بالذكر أن قمة القاهرة الدولية للسلام، تأتي بعد إلغاء القمة الرباعية “المصرية - الأمريكية - الفلسطينية- الأردنية” التى كان مقررًا انعقادها فى العاصمة الأردنية عمان.

وأعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلغاء القمة على ضوء قصف المستشفى الأهلي المعمدانى فى قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا الفلسطينيين.

وجرى تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية، وسبق أن أعلنت حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة، عن مشاركة دولية وإقليمية واسعة في قمة القاهرة للسلام، وتعد هذه القمة فرصة مهمة لقادة العالم للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون؛ بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

