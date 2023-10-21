وزير خارجية البرازيل: الفلسطينيون هم ضحية عدم وجود حوار حقيقي لإنهاء الأزمة مع إسرائيل

قال وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، إنّ الفلسطينيين هم ضحية عدم وجود حوار حقيقي لإنهاء الأزمة مع إسرائيل، مثمّنا أعمال قمة القاهرة للسلام، التي تُعقد في ظل تصعيد وحرب وتوتر، وانتهاك للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

وأكد فييرا، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ إسرائيل كـ«قوة احتلال» عليها ضمان أمن المدنيين وحقوق الإنسان في غزة، مشيرا إلى أنّ بلاده لديها مواطنين تريد إجلائهم من غزة، وعلى إسرائيل ضمان حقوقهم.

وتابع وزير الخارجية البرازيلي: «تدمير البنية التحتية، بما فيها المرافق الصحية، أمر غير مقبول على الإطلاق»، مضيفا أنّنا شاهدنا قصف عددا من المستشفيات، ما تسبب في كثير من الإصابات.

وأوضح فييرا، أنّه من المهم احترام وضمان أمن المدنيين، وعلى المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهوده الدبلوماسية لضمان فتح وتأسيس ممرات إنسانية عاجلة، فضلا عن الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء معاناة المدنيين في فلسطين.