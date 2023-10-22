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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي شهير بعد خماسية الزمالك أمام سموحة: الغزالة رايقة

صدى البلد

حرص الإعلامي  مهيب عبد الهادي علي تهنئة فريق الزمالك بعد الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 5-1 في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب مهيب عبد الهادي: زمالك جديد حتي في الكورة ما شاء الله الغزالة رايقة.

وحقق الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فوزًا كبيرًا على نظيره سموحة نتيجة 5-1 في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

وبهذا الفوز رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رصيده إلى النقطة 8 محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر والمركز الثاني (فيوتشر والمصري البورسعيدي) بنفس العدد من النقاط.

فوز الزمالك خماسية الزمالك الإعلامي مهيب عبد الهادي فوز الزمالك علي سموحة

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