تفاصيل وأحداث الحلقة السادسة من مسلسل صوت وصورة

بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل صوت وصورة، بمقتل الدكتور عصام الصياد الذي يجسد شخصيته الفنان مراد مكرم، ووجود الشرطة ومباشرة التحقيقات.

وتم القبض على رضوى التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع، في مسرح الجريمة وحاولوا استجوابها ولكنها لم تعط لهم إجابة محددة سواء بارتكابها الجريمة أم لا، مؤكدة أنها خسرت كل شيء منذ أن تم التحرش بها من قِبل الدكتور عصام، حيث أنها خسرت نفسها وأهلها وزوجها واحترام الناس لها.

واستقبلت نرمين والتي تجسد شخصيتها الفنانة نجلاء بدر، خبر وفاة زوجها الدكتور عصام الصياد بصدمة كبيرة، وعلى الفور ذهبت لها محاميتها الخاصة والتي أكدت لها إنها يجب أن تشهد ضد رضوى، حتى لا تظهر كمدافعة عن نفسها من التحرش أمام الرأي العام، حتى ترد كرامتها وكرامة أبناءها.

وحرضت شقيقة رضوى، زوجها الذي يجسد شخصيته الفنان وليد فواز، أن يتخلى عن زوجته رضوى ويبتعد كل شيء ويأخذ ابنتهم بدلًا من أن تتعرض للتحرش مثل والدتها، وذهب بالفعل للتحقيق وأكد إنه كان تاركا للمنزل بسبب خلافه مع رضوى بعدما قدمت بلاغًا ضد عصام الصياد بعدما تحرش بها.