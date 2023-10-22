عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكلمات مؤثرة.. إيهاب توفيق يحيي الذكرى التاسعة لرحيل والدته

صدى البلد

حرص الفنان إيهاب توفيق على إحياء الذكري التاسعة لوالدته الراحلة عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وكتب أيهاب توفيق: اليوم 22 أكتوبر الذكري السنوية التاسعة للمغفور لها بإذن الله الحاجة والدتي الرجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة لها ولكل أمواتنا.. أسكنهم الله جميعاً الفردوس الأعلي من الجنة.

 

وحل الفنان إيهاب توفيق، ضيفا على الفنانة أنغام، ببرنامج "أنغام"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وقال الفنان إيهاب توفيق،: "مرحلتي مع الأستاذ محمد عبدالوهاب كانت مرحلة طويلة، لكن لقائي به كان لقاء قصير جدا".

 

وأضاف: "كنت بحب محمد عبدالوهاب جدا كفنان وكعازف على العود وكمغني وملحن.. كل شيء كان يجتمع فيه بشكل صاروخي".

 

وتابع إيهاب توفيق: “كنت في سنة ثالثة في الكلية وكنت في مسابقة للأصوات، وطلعت من الأوائل في اختيار الأصوات، وكانت النتيجة النهائية أن الفائزين سيغنوا أمام الأستاذ عبدالوهاب.. كل واحد قرر أنه يغني مقطع أمام الأستاذ محمد عبد الوهاب، وغنيت أنا أغنية من غير ليه بحضور الأستاذ حلمي بكر”.

 

اعمال ايهاب توفيق النجم ايهاب توفيق والد الراحل ايهاب توفيق اخبار ايهاب توفيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| الذهب يتراجع بعد القفزة الأخيرة وسعر عيار 21 الأن مفاجأة

«الشتا لسة مجاش واحذروا هذا الأمر»| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

حقيقة مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام.. أحمد موسى يحذر من هذا الأمر|فيديو

أول تعليق من إسرائيل على قمة القاهرة للسلام

نائب رئيس الزمالك يوجه رسالة لـ هاني العتال ويكشف موقف التجديد لأحمد فتوح

قرار صادم من فرج عامر بشأن فريق سموحة عقب خماسية الزمالك

قمة القاهرة للسلام| السيسي ينهي حلم الاحتلال الإسرائيلي في سيناء

قرار عاجل بشأن واقعة مصرع خليجي دهسا بالتجمع

ترشيحاتنا

استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

قصف صاروخي إسرائيلي عنيف على سوريا.. وخروج مطاري حلب ودمشق عن الخدمة

مستشار الرئيس الفلسطيني: السيسي يتحدث بصوتنا ومخطط التهجير سيفشل.. فيديو

التأمينات تستعد لـ صرف زيادة المعاشات أول نوفمبر بأثر رجعي

أهم الأخبار: طلاق فنانة سعودية شهيرة.. أول صورة لـ زينة ونجليها.. كواليس مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام

إلغاء جميع الفعاليات.. الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بأبو سمبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس الهلال الأحمر.. ظهور نجلي زينة حديث السوشيال ميديا

جمال شعبان يكشف حقيقة شائعة تناول الأسبرين بعد الـ40 للوقاية من الجلطات

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فوائد قشور البصل الصحية| لن تتوقعها

فيديو

مو صلاح «إفيكت».. ماذا فعلت جماهير ليفربول في مدرجات الأنفيلد؟ «فيديوجراف»

رفضوا تهجير الفـ.لسطـ.ينيين| زعماء العالم يدينون أحداث غزة.. ماذا حدث في قمة السلام؟

اللعنة حضرت.. حرق ديوان نتنياهو وهجمات إلكترونية على مستشفيات إسرائيل

ملياردير شهير يتنبأ بـ حرب عالمية ثالثة تخلق نظامًا جديدًا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ