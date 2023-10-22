بكلمات مؤثرة.. إيهاب توفيق يحيي الذكرى التاسعة لرحيل والدته

حرص الفنان إيهاب توفيق على إحياء الذكري التاسعة لوالدته الراحلة عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وكتب أيهاب توفيق: اليوم 22 أكتوبر الذكري السنوية التاسعة للمغفور لها بإذن الله الحاجة والدتي الرجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة لها ولكل أمواتنا.. أسكنهم الله جميعاً الفردوس الأعلي من الجنة.

وحل الفنان إيهاب توفيق، ضيفا على الفنانة أنغام، ببرنامج "أنغام"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وقال الفنان إيهاب توفيق،: "مرحلتي مع الأستاذ محمد عبدالوهاب كانت مرحلة طويلة، لكن لقائي به كان لقاء قصير جدا".

وأضاف: "كنت بحب محمد عبدالوهاب جدا كفنان وكعازف على العود وكمغني وملحن.. كل شيء كان يجتمع فيه بشكل صاروخي".

وتابع إيهاب توفيق: “كنت في سنة ثالثة في الكلية وكنت في مسابقة للأصوات، وطلعت من الأوائل في اختيار الأصوات، وكانت النتيجة النهائية أن الفائزين سيغنوا أمام الأستاذ عبدالوهاب.. كل واحد قرر أنه يغني مقطع أمام الأستاذ محمد عبد الوهاب، وغنيت أنا أغنية من غير ليه بحضور الأستاذ حلمي بكر”.