انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات الإداريين بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية

تابع الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، والشيخ سعد عبد الحميد خلف الله، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، فعاليات اليوم الأول للبرنامج التدريبي لتنمية مهارات الإداريين بديوان عام المنطقة على الحاسب الآلي، بقاعة الكمبيوتر التعليمى، وذلك في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى أداء العاملين داخل المنطقة.

أكد رئيس المنطقة، على أهمية مثل تلك البرامج التدريبية، وتحقيق الاستفادة لتنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم المهنية من أجل الارتقاء بمنظومة العمل في الأزهر.

حاضر في تدريب اليوم، أشرف عيسى، عضو الدعم الفني بإدارة جودة التعليم بديوان عام المنطقة، حيث تناول تدريب أساسيات الحاسب الآلي، وبلغ عدد المتدربين 18 متدربا من جميع إدارات المنطقة، فينا تم تنظيم التدريب باشراف إدارة التدريب التربوي بالمنطقة بالتنسيق مع إدارة الكمبيوتر التعليمى.