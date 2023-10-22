تقام اليوم الأحد 22-10-2023 العديد من المباريات الهامة، أبرزها مباراة ميلان ضد يوفنتوس فى قمة الدوري الإيطالي، كما يواجه فريق برشلونة منافسه أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.
وعلي مستوى الدوري المصري تقام اليوم 3 مباريات، حيث يواجه فريق فيوتشر منافسه بيراميدز، ويلعب الإسماعيلي أمام فاركو، والمقاولون العرب ضد زد.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-10-2023 والقنوات الناقلة
الدوري الأفريقي
مازيمبي vs الترجي- الساعة 6 مساء
إنييمبا vs الوداد- الساعة 9 مساء
الدوري الإنجليزي
أستون فيلا vs وست هام يونايتد- الساعة 6:30 مساء - قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإسباني
لاس بالماس vs رايو فاليكانو- الساعة 3 عصرًا
جيرونا vs ألميريا- الساعة 5:15 مساء
فياريال vs ديبورتيفو ألافيس- الساعة 7:30 مساء
برشلونة vs أتلتيك بيلباو- الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي
روما vs مونزا- الساعة 1:30 ظهرًا - قناة AD SPORTS Premium 1
ساليرنيتانا vs كالياري- الساعة 4 عصرًا
بولونيا vs فروسينوني - الساعة 4 عصرًا
أتلاتنا vs جنوي- الساعة 7 مساء
ميلان vs يوفنتوس- الساعة 9:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني
كولن vs بوروسيا مونشنجلادباخ- الساعة 4:30 عصرا
هايدنهايم vs أوجسبورج - الساعة 6:30 مساء
الدوري الفرنسي
لوريان vs رين- الساعة 2 ظهرًا
تولوز vs ستاد ريمس- الساعة 4 عصرًا
ليل vs ستاد بريست- الساعة 4 عصرًا
نانت vs مونبلييه- الساعة 4 عصرًا
موناكوvs ميتز- الساعة 6 مساء
ليون vs كليرمون فوت - الساعة 9:45 مساء
الدوري المصري
المقاولون العرب vs زد- الساعة 4 عصرا - قناة أون سبورت
الإسماعيلي vs فاركو- الساعة 7 مساء - قناة أون سبورت
فيوتشرvs بيراميدز- الساعة 7 مساء - قناة أون سبورت
الدوري السعودي
الرياض vs الاتفاق- الساعة 6 مساء- قناة ssc السعودية