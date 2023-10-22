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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-10-2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 22-10-2023 العديد من المباريات الهامة، أبرزها مباراة ميلان ضد يوفنتوس فى قمة الدوري الإيطالي، كما يواجه فريق برشلونة منافسه أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.

وعلي مستوى الدوري المصري تقام اليوم 3 مباريات، حيث يواجه فريق فيوتشر منافسه بيراميدز، ويلعب الإسماعيلي أمام فاركو، والمقاولون العرب ضد زد.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-10-2023 والقنوات الناقلة

الدوري الأفريقي

مازيمبي vs الترجي- الساعة 6 مساء

إنييمبا vs الوداد- الساعة 9 مساء

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا vs وست هام يونايتد- الساعة 6:30 مساء - قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني

لاس بالماس vs رايو فاليكانو- الساعة 3 عصرًا

جيرونا vs ألميريا- الساعة 5:15 مساء

فياريال vs ديبورتيفو ألافيس- الساعة 7:30 مساء

برشلونة vs أتلتيك بيلباو- الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

روما vs مونزا- الساعة 1:30 ظهرًا - قناة AD SPORTS Premium 1

ساليرنيتانا vs كالياري- الساعة 4 عصرًا

بولونيا vs فروسينوني - الساعة 4 عصرًا

أتلاتنا vs جنوي- الساعة 7 مساء

ميلان vs يوفنتوس- الساعة 9:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني
كولن vs بوروسيا مونشنجلادباخ- الساعة 4:30 عصرا

هايدنهايم vs أوجسبورج - الساعة 6:30 مساء

الدوري الفرنسي

لوريان vs رين- الساعة 2 ظهرًا

تولوز vs ستاد ريمس- الساعة 4 عصرًا

ليل vs ستاد بريست- الساعة 4 عصرًا

نانت vs مونبلييه- الساعة 4 عصرًا

موناكوvs ميتز- الساعة 6 مساء

ليون vs كليرمون فوت - الساعة 9:45 مساء

الدوري المصري

المقاولون العرب vs زد- الساعة 4 عصرا - قناة أون سبورت

الإسماعيلي vs فاركو- الساعة 7 مساء - قناة أون سبورت

فيوتشرvs بيراميدز- الساعة 7 مساء - قناة أون سبورت

الدوري السعودي
الرياض vs الاتفاق- الساعة 6 مساء- قناة ssc السعودية

 

الدوري الافريقي الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني الدوري الألماني

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