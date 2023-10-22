تنفيذ مشروع تطوير الطرق بالمدينة والقرى في الشيخ زويد

أكد صالح أبو هولي رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد شمال سيناء أنه يجري تنفيذ مشروع تطوير للطرق بمدينة الشيخ زويد، بناءا على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقال أنه تم الانتهاء من رصف شارع الشيخ زويد العام بوسط مدينة الشيخ زويد ، وجاري عمل البلودرات والتشجيير وعملية الرصف، وزرع أعمدة الأضاءة العملاقة، بنفس الشكل الجمالي الممتد من العريش إلى مدينة الشيخ زويد.

طرق دائرية:

وأكد على ، أنّ مركز الشيخ زويد تشهد حركة إعمار واسعة في مجال الطرق لأول مرة، مما أدى إلى تسهيل عملية الانتقال من مكان إلى آخر..حيث تم عمل طرق دائرية تمر بالقرى الجنوبية مثل طريق أبو فرج والعكور والشهاوين والخرافين، وجنوب رفح الجديدة.

وقال صالح أبو هولي، رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد ، إنّه بفضل الطرق الجديدة التي أنشئتها الحكومة المصرية، أصبحت المسافة الآن بين الشيخ زويد ورفح تقدر بنحو 10 دقائق.

كما تم إنشاء البنية التحتية لمواسير الصرف الصحي، التي توضع لأول مرة في الشيخ زويد والقرى والتجمعات التابعة لخدمة الأهالي المقيمين في القرى .علاوة على افتتاح عدد من المشروعات في مختلف مديريات الخدمات .





